Las pedanías de la dana reciben a los Reyes Magos

Apenas unas horas después de haber saludado desde el balcón municipal del "cap i casal", los Reyes Magos han vuelto a salir a las calles para llevar la ilusión a los más pequeños. Realmente, lo hacen todos los años, pero en una visita mucho más anónima, en las plantas infantiles de los hospitales. Donde también han estado. Pero en esta ocasión, la labor social se ha multiplicado al hacer acto de entrada en las pedanías afectadas por la dana. Desde primera hora de la mañana han recibido el baño de multitudes en las "plazas del pueblo" de Castellar-l'Oliveral, Forn d'Alcedo y La Torre, según el orden establecido.

Una visita que les llevó toda la mañana y que sirvió para que los niños tuvieran una nueva dosis de compensación, más que sobrecompensación, sobresolidaridad. Porque, por ejemplo, en La Torre ha habido hasta cuatro entregas de regalos a lo largo del periodo navideño. Aunque para una parte de ellos supondrá, no hay que negarlo, reponer todo lo que se llevó la riada en el trastero, en la planta baja o, directamente, en la habitación. En las semanas anteriores no hacía falta más que echar un somero vistazo a los vertederos para contemplar la cantidad de juguetería que se llevó la fuerza de la dana.

Los Reyes Magos siguen en València y visitan las pedanías afectadas por la dana / Germán Caballero

Coches de Policía y Bomberos han hecho de séquito desde la primera llegada. Una comitiva que se escuchaba a base de sirenas. No era día para carrozas porque las visitas eran muchas y el tiempo, limitado. Para muchos niños, los más pequeños, era una oportunidad más para disfrutar sin más. Los que sí que tienen conciencia de lo que ha pasado, para pensar en otra cosa. Y para no pocas personas mayores, para acercarse a ver si se llevaban algo. Que había y de sobra. El camión de los regalos -reales- iba más que cargado, con lo que no quedó nadie sin llevarse algo para casa.

En clave de personas mayores, había que lanzar el mensaje necesario en este caso. "El mejor regalo es la esperanza y decirles a las familias dañadas que hay que seguir adelante".

Desde Castellar-l'Oliveral, Melchor, Gaspar y Baltasar tuvieron un discurso en el que destacaban que: "el corazón nos mandaba volver aquí. Sois un ejemplo de valentía y de luz. En vuestras sonrisas y miradas encontramos la chispa que ilumina los rincones más oscuros. Por eso hemos venido cargados de regalos. Pero recordar que hay algo más importante que los juguetes: el deseo de que nunca dejéis de soñar". Los niños de los barrios tuvieron además la suerte de acercarse a ellos, algo que sólo consiguen unos pocos en la fiesta grande del "cap i casal".

Los padres tenían que ponerle imaginación porque los Reyes acudieron horas después de haber estado también. En todas las pedanías se habían celebrado cabalgatas de Reyes la tarde anterior. Incluso al tratarse de lugares más pequeños y controlables, hay cortejo que entrega los regalos puerta a puerta -la magia en toda la extensión de la palabra- Y los niños actuales tienen viven en un estado de permanente alerta. "¿Qué hacemos? Pues decirles que se han cambiado de ropa". En un corrillo en el Forn d'Alcedo lo hablan sin problemas: "es que los que vienen ahora son los de Oriente, Oriente".

"Vuestras familias y vuestros amigos nos habéis demostrado el significado de la solidaridad y eso es lo que nos inspira y nos llena de admiración. Hoy, al recibir estos regalos queremos que veáis en ellos el símbolo de nuestro cariño por vosotros. Que siempre estaremos a vuestro lado. Los Reyes Magos siempre vendrán a veros todos los años. Os traemos regalos y esperanza y realidad". Aunque los recuerdos en os más pequeños se van alejando, está lo suficientemente reciente como para no recordar la cantidad de juguetes que se fueron al vertedero junto con toneladas de trastos y enseres.

Con esa visita, la Concejalía de Fiestas completaba una visita que, seguramente, lo mejor habría sido que no hubiese sido necesaria ni idearla ni celebrarla. La concejala Mónica Gil lo vio por el lado del objeto social. "Estamos absolutamente contentos y felices con esta visita. Hemos superado nuestras expectaticas. Han podido estar cerca de los Reyes, darles un abrazo... importante para ellos y para las familias".