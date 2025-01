Los vecinos de València demandan agilidad en la reconstrucción de las pedanías de la dana

La movilidad, la reactivación económica del pequeño comercio y la regeneración ambiental son los puntos en los que la presidenta de la Federación de Asociaciones de Vecinos, Mª José Broseta, considera que debería ponerse el foco dentro del plan de reconstrucción de la dana en València. Así lo ha explicado la presidenta de la Asociación de Vecinos en su intervención en la comisión de la dana celebrada este martes en el Ayuntamiento de València, donde ha excusado su asistencia la CHJ, que también debía comparecer esta tarde. Broseta ha incidido en que es necesariaen la reconstrucción la implicación financiera de la Generalitat y el Gobierno, no solo del ayuntamiento, al tiempo que ha trasladado su preocupación al ayuntamiento sobre la situación de las viviendas que han quedado asoladas y que se enfrentan a la posibilidad de que tengan que ser derribadas.

Mª José Broseta / M.A.Montesinos

Preocupación por las zonas inundables

Tanto el concejal de Vox José Gosálbez como el portavoz del PP, Juan Carlos Caballero, preguntaron a la representante vecinal su opinión sobre las mejoras a implementar y la respuesta del ayuntamiento en los primeros momentos de la dana sobre todo a la hora de coordinar las ayudas y donaciones para las familias. "Qué lecciones debemos aprender para actuar de la mejor manera posible", ha preguntado Caballero a la representante vecinal. A lo que Broseta ha respondido que "hay cosas que hay que estudiar técnicamente, en concreto, sobre el Patricova y las zonas inundables que lo son y no están contempladas en este documento". "Hay que mejorar y modificar lo que sea necesario". Los vecinos demandan explicaciones y mejoras concretas en la EMT de las pedanías a la hora de expender los bonos de transporte para los damnificados. "Hay que ordenar las prioridades y pensar que hay que hacer un esfuerzo para agilizar la reconstrucción", ha dicho Broseta.

"Solo he recibido ayuda de Juan Roig, a las 11 de la mañana la solicitamos y a las 19 horas ya la teníamos en la cuenta", asegura Enrique Chirivella, fontanero de La Torre

En la comisión también ha intevenido un empresario autónomo de la Torre, Enrique Chirivella, quien explicó lo vivido el 29 de octubre y cual es su situación actual. Este autónomo, que tiene una empresa de fontanería, detalló que el día de la barrancada perdió todo su material de trabajo y la furgoneta, que guardaba en un bajo. Calcula las pérdidas en 55.000 euros y transcurridos más de dos meses aseguró que no se ha recibido indemnización alguna del Consorcio de Seguros. "La furgoneta me la han valorado en 1.050 euros. Es cierto que el vehículo tenía 20 años pero con esa cantidad que se puede hacer". "Solo he recibido ayuda de Juan Roig, a las 11 de la mañana solicitamos la ayuda y a las 19 horas ya la teníamos en la cuenta", ha detallado este profesional, quien ha llamado la atención sobre las carencias que tienen todavía los vecinos de la Torre, donde no hay supermercado. "Solo funciona el bar y el horno".