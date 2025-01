La oposición carga contra Catalá por su "falsa" comisión de la dana

El portavoz socialista, Borja Sanjuan, ha calificado de “falsa y de tapadera” la comisión de investigación que ha iniciado hoy María José Catalá junto con sus socios de Vox para tapar su responsabilidad por la mala gestión de la dana que arrasó los pueblos de València de La Torre, Castellar-L’Oliveral y Forn d’Alcedo. “Queríamos hacer una primera valoración de una comisión de investigación que, además de falsa, viene a replicar el modus operandi del PP en la vergonzosa comisión de investigación sobre el accidente del metro. Todos recordamos que, en aquel momento, el Partido Popular se dedicó a utilizar las instituciones no para aportar luz, no para aportar transparencia, sino para tratar de tapar sus responsabilidades políticas de una emergencia mal gestionada”, ha incidido.

"El PP actúa como ya hizo con la comisión del Metro y que también costó muchas vidas"

Sanjuan se ha manifestado en estos términos antes de comenzar la comisión de investigación que los socialistas han abandonado después de que Catalá impidiese la declaración de los cargos políticos para depurar responsabilidades sobre lo sucedido el pasado 29 de octubre. “En este caso, como ya hizo el PP con la comisión del Metro y que también costó muchas vidas, el Partido Popular lo que está intentando hacer en el día de hoy, excluyendo los comparecientes que pedía la oposición y excluyendo también la oportunidad de pedir explicaciones, es tapar una responsabilidad que es evidente. Cuando una persona se pregunta qué se hizo y qué no se hizo el día 29 y atiende a los protocolos que este Ayuntamiento tenía aprobados y también a los que tenía aprobados la Generalitat, se da cuenta de que a las personas de las pedanías de València no se les avisó de la catástrofe que se venía y que eso ha costado vidas”, ha apuntado.

Investigar los hechos

En este sentido, ha recriminado a Catalá que su decisión de impedir que se investiguen los hechos está privando a los vecinos y vecinas de los pueblos afectados, gente que se salvó por muy poco, pero que han perdido a sus familiares y todas sus pertenencias, de conocer quién no actuó correctamente. Les está negando las respuestas que necesitan”, ha continuado.

"Aquellas personas que son responsables de no haber estado a la altura en el día de la emergencia, no son las que pueden pilotar la reconstrucción"

El responsable socialista ha señalado que, antes de hablar de reconstrucción, lo primero que debería afrontar el Ayuntamiento es “una reparación ética y moral de las instituciones valencianas. Y aquellas personas que son responsables de no haber estado a la altura en el día de la emergencia, no son las que pueden pilotar la reconstrucción. Cuando tú no quieres comparecer, que es el caso de Catalá, que se ha negado a comparecer ella misma, es porque probablemente no estés muy tranquila con las explicaciones que tienes que dar. Y eso es exactamente lo que ocurre con Mazón. Por eso, para intentar esconder las posibles negligencias cometidas, lo que ha hecho es apartar a la oposición en un talante antidemocrático evidente, negando comparecencias e impidiendo las preguntas”.

Mentiras recurrentes

Sanjuan ha criticado que el PP “lleva ya meses instalado en la mentira recurrente” y ha criticado que los responsables del Ayuntamiento no están dando explicaciones y “se niegan a comparecer. Entre ellos el propio Juan Carlos Caballero o la propia alcaldesa. Como Partido Socialista, pedimos que el señor Caballero compareciera en la comisión de investigación y él se ha negado. El Partido Popular está intentado culpar a todo el mundo menos asumir lo que era evidente, que teníamos un presidente que estaba en una comida de la que no quiso levantarse para atender una emergencia y en la que se sentó cuando ya había municipios como el de Utiel que estaba anegado y una alcaldesa que ni siquiera activo el plan de inundaciones”.

Esta respuesta, ha subrayado, “no está a la altura ética de una institución democrática. Es volver a repetir otra vez lo que ocurrió aquí con las víctimas del metro y la señora Catalá se parece cada día más a Paco Camps”, ha finalizado.

Compromís y el carácter de la comisión

Porr su parte, la portavoz de Compromís per València Papi Robles explica que la creación de la comisión de investigación de la dana se aprobó por unanimidad en el pleno, a propuesta de los grupos de la oposición, con dos objetivos: primero investigar qué decisiones se tomaron el día de la dana y qué ha salido mal para, a partir de ahí, decidir qué cosas no deben hacerse de la misma manera y reconstruir. Ahora bien, como asegura Robles, “la señora Catalá ha decidido que aquí no debe investigarse nada, ha decidido no dar explicaciones y seguir con el mismo funcionamiento que ya hizo el gobierno del PP con el accidente del metro del 2006, donde murieron 43 personas, y es esconderlo todo, no dar la cara. Dentro de la comisión que se ha empezado a desarrollar hoy no se está aclarando nada, ni los protocolos que se activaron, ni los efectivos que se activaron, ni cómo ejerció sus responsabilidades la alcaldesa, si se le han exigido responsabilidades desde el Ayuntamiento al presidente de la Generalitat por las 17 personas que han perdido su vida en nuestra ciudad. Saber qué ocurrió para poder evaluar y evitar una nueva tragedia”.

"No se está aclarando nada, ni los protocolos que se activaron, ni los efectivos que se activaron, ni cómo ejerció sus responsabilidades la alcaldesa"

Papi Robles señala que “Compromís pedimos desde el primer día que aquí comparecieran tantas personas como fuera necesario, que se analizaran las gestiones que no hicieron ni el señor Carlos Mazón ni la señora Catalá, ni ninguno de sus concejales y concejalas de su gobierno, porque quienes están gobernando nuestra ciudad y nuestro territorio son quienes tienen la máxima responsabilidad sobre lo que pasa y esas son las explicaciones que nosotros exigimos”. Según Robles, “queremos garantizar que nunca más los responsables públicos vuelven a dejar que estén muriendo personas en la calle mientras ellos están de comilona en un reservado, nunca más que dejen a las personas de Castellar-l’Oliveral, La Torre y Forn d’Alcedo, y por lo general a los vecinos y vecinas de esta ciudad, desprotegidas mientras no entra ningún cuerpo de seguridad en la zona cero hasta dos días después”.

"Quienes están gobernando nuestra ciudad y nuestro territorio son quienes tienen la máxima responsabilidad sobre lo que pasa"

Por eso, la portavoz de Compromís avanza que “seguiremos exigiendo responsabilidades y lo haremos en los tribunales, de forma conjunta con la ciudadanía, porque es el único espacio que nos han dejado. No puede volver a ocurrir que la gente necesite a sus gobernantes y ellos estén de comilona o haciéndose fotos desde un puente que no tiene ni una gota de barro”.

Reconstrucción y bulos

Respecto a la reconstrucción, Papi Robles considera que “si uno no para y evalúa qué ha pasado y cómo se ha hecho, es imposible que se tomen buenas decisiones y lo que estamos viendo por parte de este gobierno es que no quieren aclarar qué es lo que ha pasado y qué es lo que no se ha hecho bien”. También ha acusado al PP y Vox de funcionar siguiendo bulos: “hablan de recanalizar los cauces de los ríos pero no tienen ningún dato científico que constate que esa sea la solución. Nosotros defendemos que es necesario renaturalizar y no poner más asfalto. Son dos puntos de partida muy distintos, uno sustentado en lo que dice la comunidad científica, a la que por cierto Compromís llamó a la comisión, mientras que el otro está sostenido por bulos a los que ya nos tienen acostumbrados el PP y Vox. Evidentemente la reconstrucción que van a plantear el PP y Vox está en contra de las personas que vivimos en este territorio porque esto que ha pasado con sus teorías de seguir poniendo asfalto, cargarse las zonas naturales y no tener más espacios vedes será cada vez peor. Da pánico pensar que ellos son los responsables de gestionar la ciudad”.