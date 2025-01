La representante de la CHJ alega motivos de agenda para no asistir a la comisión de la dana de València

La primera sesión de comparecencias de la Comisión para la Recuperación de la dana creada por el Ayuntamiento de València arranca este martes sin la presencia de la Confederación Hidrográfica del Júcar (CHJ), en concreto de la jefa de servicio de la Dirección Técnica de la CHJ, Clara Estrela Segrelles, una de las comparecientes propuestas por el PP y una de las voces expertas en sistemas de alerta temprana, que habría excusado su asistencia por "motivos de agenda". Fuentes municipales han explicado que la CHJ ha notificado que la responsable de la confederación, uno de los organismos que la alcaldesa, Mª José Catalá, ha señalado como responsables en la gestión de la dana asegurando que nunca recibió aviso de la barrancada por parte del organismo de cuenca, no dará por tanto explicaciones en la comisión.

La Confederación Hidrográfica del Júcar, por su parte, ha explicado a este diario que comunicó al Ayuntamiento de València el pasado viernes 3 de enero que Clara Estrela no podría acudir a la sesión de la comisión recordando además que la representación de la CHJ "corresponde únicamente a su presidente", Miguel Polo Cebellán, "quien no ha sido citado para participar en la comisión". En cualquier caso, la CHJ se ha mostrado "totalmente favorable a colaborar con la comisión", y asegura que "ha comunicado al Ayuntamiento de Valencia que se pone a su disposición para realizar las aclaraciones y consideraciones que se estimen oportunas, previa petición por escrito".

El PP ha lamentado las ausencias en la comisión. El portavoz del PP, Juan Carlos Caballero, ha destacado que "los grupos de la oposición y la Confederación Hidrográfica del Júcar se han borrado de la comisión de estudio y recuperación de las zonas afectadas por la dana". La Confederación ha alegado motivos de agenda para la no asistencia de la alta funcionaria del organismo dependiente del ministerio de Transición Ecológica y por tanto del Gobierno de España. Por tanto, "no conoceremos la actuación de la CHJ durante la emergencia". "Fue clave el papel que realizó este organismo ya que no avisó de la crecida de los barrancos durante la emergencia".

Las incógnitas sin resolver de la monitorización del Poyo

Caballero ha lamentado que los técnicos de la Confederación Hidrográfica del Júcar no vayan a comparecer en la comisión. “Parece que tienen alguna consigna política para no comparecer, cuando la Confederación tiene dar muchas explicaciones en cuanto a la monitorización de los caudales y en cuanto a las alarmas y los avisos que deberían haber dado a los ayuntamientos. Lamentamos que la CHJ se borre de esta comisión. Porque deberían también dar explicaciones sobre qué obras hidráulicas harían falta para prevenir y evitar riadas como la sufrida el 29 de octubre”.

Caballero ha asegurado que a los grupos de la oposición no les interesa la reconstrucción de nuestras pedanías y ha recordado que “es muy importante que esta comisión se centre en las soluciones técnicas, que son las que nos piden los vecinos, para dar soluciones rápidas para la reconstrucción y recuperación, y para que tomemos las medidas técnicas para que esta catástrofe no vuelva a suceder o minimizar su impacto”.

Por otro lado, el portavoz del PP ha dicho que "lamentamos la posición de los grupos políticos de la izquierda, al no participar en la comisión, porque demuestran que no quieren arrimar el hombro para buscar soluciones técnicas que contribuyan a la recuperación”. El que no participe la oposición e la comisión, ha proseguido Caballero, “no va a impedir que la comisión arranque y que todo el Gobierno municipal esté volcado y centrado en la recuperación de las pedanías afectadas. Desde el Ayuntamiento de Valencia vamos a seguir desplegando los medios económicos y técnicos necesarios para ayudar a los vecinos de Valencia y de los pueblos del área metropolitana”

El resto de las comparecientes, cerca de cuarenta, comparecerán esta mañana y a lo largo de tres sesiones de la comisión, los días 13 y 20 de enero. La sesión se ha iniciado ya con la intervención del jefe de Bomberos de la ciudad de Valencia quien ha recordado que desde la misma la mañana del día 29 de octubre se constituyó el CECOPAL, sobre las diez de la mañana, para el seguimiento de la alerta meteorológica. El jefe de bomberos ha realizado una información detallada de las actuaciones y recursos que se destinaron el día de la emergencia y los días posteriores.

En la primera sesión había previstas diez comparecencias, que se quedarán en nueve ante la ausencia de la representante de la CHJ. El primero en declarar en la comisión, de la que forman parte solo como representantes de los grupos políticos PP y Vox, ya que la oposición (PSPV y Compromís) se desmarcó por el veto a buena parte de los comparecientes que proponían por parte del gobierno municipal, el inspector jefe del Departamento de Bomberos del Ayuntamiento de València, Enrique Chisbert.

La agenda de comparecientes de este martes incluye también al jefe de la Oficina Técnica de Planificación y Control del Ayuntamiento de València, Pablo Sapiña, que ha hecho recuento de las intervenciones realizadas para reponer colegios y edificios municipales así como organizar los puntos de recogida de donaciones. El arquitecto, José María Lozano Velasco, el director Gerente de MercaValencia. Licenciado en Derecho,José Miguel Yubero Casanova, el jefe de Servicio de Limpieza del Ayuntamiento de Valencia, Antonio J. Mollá Calatayud, la presidenta de Cruz Roja Valencia y Secretaría de la Plataforma del Voluntariado de la Comunidad Valenciana, Nieves Dios Ibáñez, el empresario autónomo de la Torre, Enrique Chirivella, la directora de Sant Joan de Déu-Serveis Socials, Isabel Tortajada, y la presidenta de la Federación de Vecinos, Mª José Broseta.