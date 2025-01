Una encuesta municipal de Vox pregunta si hay que desalojar a los inmigrantes del Jardín del Turia y este es el resultado

El grupo municipal de Compromís ha denunciado que una encuesta encargada por la Concejalía de Parques y Jardines, controlada por Vox, y que todavía no ha sido presentada públicamente, pregunta a la ciudadanía si piensa que hay que desalojar a las personas sin hogar que pernoctan en el Jardín del Turia. Se trata, han asegurado en rueda de prensa la portavoz de Compromís, Papi Robles, y el concejal de su grupo Sergi Campillo, de una cuestionario "fake" y "tendencioso" que, "deja en evidencia que los valencianos son mejores que el gobierno ultra" de PP y Vox ya que la mayoría de entrevistados, un 38%, apoya la opción de dejar los asentamientos dónde están mientras se busca una solución digna, frente a casi el 34% que piensa que hay que "desalojarlos y evitarlos".

Preguntas y respuestas sobre los asentamientos del Jardín del Turia / GMC

La encuesta, titulada "Estudio sobre la gestión de la dana, Parques y Jardines, en la ciudad de València" y realizada en diciembre pasado, pregunta, entre otras cosas, cómo evalúa la limpieza de los parques y la retirada de residuos provocados por la dana, a lo que el 58% responde que la considera regular o muy mala, frente al 27% que la considera buena o muy buena y un 15% que no sabe/no contesta. El 71% asegura no sentirse informado sobre las medidas implementadas para hacer frente a la dana. A la pregunta de si considera que los parques están bien preparados para afrontar una dana, el 60% responde que no, frente a un 21% que responde que si, casi el mismo porcentaje de los que no tienen opinión formada. A juicio de Compromis, la encuesta deja ver una "opinión muy negativa sobre la gestión de la crisis de la dana" del actual gobierno.

Seguridad e inmigración

Preguntado en rueda de prensa sobre la encuesta, el concejal de Parques y Jardines, Juanma Badenas, ha explicado que cuantdo tengan las conclusiones del estudio se presentará. El líder de Vox ha destacado que a su grupo "nos preocupa la seguridad y la vida de las personas y vamos a hacer todo lo posible para garantizar la seguridad en todos los espacios controlados por nuestras delegaciones". "Es prioritario". "No nos gusta que haya delitos y menos en las zonas de nuestras delegaciones". Vox también ha instado a otras delegaciones que no son del ámbito de su grupo "para que se implementen medidas de seguridad para que no haya delitos en calles, parques y jardines". Sobre la pregunta relacionada con los asentamientos en el Jardín del Túria en la encuesta, Badenas argumenta que en la encuesta "preguntamos por todos los aspectos que tienen que ver con los parques y jardines".

Compromís critica que la encuesta "fake" de Vox, en teoría contratata para medir la opinión de los valencianos sobre la gestión de la dana, evita el término y los sustituya en muchos momentos por el de "tormenta", y cuela además preguntas sobre las melias infectadas por la plaga de cochinilla, donde se plantea la posibilidad de sustituir los árboles enfermos, opción elegida por la mayoría de encuestados. A juicio de Campillo, los tratamientos y futuro del arbolado enfermo de la ciudad son una cuestión de los técnicos que no debería ser objeto de encuestas ciudadanas.

Sobre el perfil de los entrevistados, Compromís destaca que solo un 3% son residente de poblaciones afectadas por la dana (La Torre, Horno de Alcedo y Castellar). Campillo ha destacado que el concejal de Parques y Jardines, Juanma Badenas, no ha presentado los resultados de esta encuesta que ellos han decido avanzar este miércoles. Aseguran que la encuesta ha costado 15.000 euros y se ha adjudicado a dedo a una empresa que trabaja habitualmente con esta formación política. Es la segunda que encarga desde sus áreas a la misma empresa. Robles acusa al gobierno de Catalá de hacer un uso partidista y electoralista de los recursos públicos, “que éste sea el único estudio demoscópico que ha hecho el Ayuntamiento de València sobre su gestión de la dana es una burla”, ha destacado Papi Robles.