El Levante UD quiere construir un edificio de oficinas junto a su estadio

La alcaldesa de València María José Catalá ha señalado hoy que el ayuntamiento no pondrá impedimentos al proyecto presentado por el Levante UD para construir un edificio de oficinas cerca del Ciutat de València, el estadio del club granota. Esta plan lo están valorando los técnicos de urbanismo, ha señalado la alcaldesa, y en principio, siempre que cumplan con los todos los requisitos, el consistorio no pondrán objesiones al mismo. "El Levante UD -ha apuntado Catalá- nos ha planteado una posible actuación en el entorno del actual campo que estamos valorando con los técnicos de urbanismo, que es viable a priori en las condiciones que nos han planteado y que se van a analizar". Por tanto, de momento, "nosotros hemos acogido esa posible construcción de un edificio de oficinas en el entorno del estadio, en una parcela que es propiedad del Levante, no es una parcela municipal, quiero aclarar esto porque hay cierta confusión porque hay cierta confusión sobre esa parcela, es una parcela del club". Y a priori, ha finalizado la alcaldesa, en alusión a los responsables del Levante UD "si cumplen con todos los requisitos, y si el club cumple con todos los condicionantes urbanísticos no hay problema para que hagamos posible ese proyecto".