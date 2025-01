El ayuntamiento avisa al Valencia CF: No tendrá terciario si no paga el polideportivo de Benicalap

El Valencia CF no tendrá licencia para desarrollar la actividad en el suelo terciario del futuro estadio de Corts Valencianes si no paga el dinero necesario para construir el polideportivo de Benicalap, 11,270 millones de euros. Así lo ha afirmado con rotundidad el concejal de Urbanismo del Ayuntamiento de València Juan Giner. La obligación de costear el pabellón del barrio de Benicalap es la condición más importante que ha adquirido el club propiedad de Peter Lim con la ciudad y con su ayuntamiento. Por ello, ha puntualizado el concejal, " el Valencia CF, en ningún caso va a poder obtener licencias para el terciario, -licencias para desarrollar los usos comerciales o de restauración en el espacio no deportivo del nuevo Mestalla-, si el club no ha consignado el importe del polideportivo". Una vez que se consigne ese dinero por parte de la propiedad, "entonces se iniciará la redacción del proyecto para cumplir con el barrio de Benicalap", ha abundado el regidor.

El responsable de Urbanismo ha informado además que esta mañana mismo "hemos recibido en la delegación de licencias una comunicación oficial por escrito en la que el Valencia CF nos comunica que hoy comienza las obras del nuevo Mestalla". Asimismo, "se nos informa que los directores de estas obras serán Mark Fenwick y Javier Iribarren". Por ende, en la citada comunicación, "se nos informa que la dirección de la seguridad y la salud laboral de las obras estará a cargo de SGS Tecnos SA, una multinacional muy conocida del sector; y que la directora de seguridad laboral será Rocío Martín". Por tanto, "el primer hito" en la reanudación de las obras del Nuevo Mestalla, se ha cumplido. "El plazo para la fecha de inicio de las obras terminaba el 12 de enero, y se han iniciado hoy viernes, 10 de enero", ha explicado el munícipe del PP. A partir de ahí, "vamos a estar vigilantes para que cumplan con los serios y severos requisitos impuestos al club por el pleno", ha dicho.

La venta a Atitlan permitirá ingresar 35 millones al club

La Fundación Deportiva Municipal se encargará de construir el polideportivo de Benicalap. Sin embargo, el coste debe correr a cargo del club como ya determinaba la extinta ATE y como le han impuesto a Meriton Holdings todos los gobiernos, de izquierdas y de derechas, del Ayuntamiento de València al máximo accionista, Peter Lim. En este sentido, el polideportivo de Benicalap es un compromiso innegociable del Valencia CF con la ciudad y con el barrio, han defendido siempre los equipos del exalcalde Joan Ribó y de la actual alcaldesa María José Catalá.

Levante-EMV y Superdeporte publicaron en octubre que las fichas urbanísticas establecen que el club no dispondrá de una licencia para la ejecución de la obra del terciario en Corts Valencianes, cuya venta está acordada con Atitlan por 35 millones, mientras el Valencia CF no haga efectivo a las arcas municipales el ingreso de 11,270 millones. Hoy, Giner ha vuelto a recordar esa obligación al club. En este asunto, la construcción del polideportivo es estrictamente la única obligación que tiene que acatar el Valencia CF para que pueda vender completamente a un tercero la explotación del suelo no deportivo en la parcela destinada al Nou Mestalla.

La oposición no se fía de Peter Lim

Por su parte, la portavoz de Compromís per València Papi Robles ha afirmado sobre las obras del Nou Mestalla, que ha reiniciado el València CF, que tiene "serias dudas de que acaben finalizando"." Ya conocemos -ha advertido la concejala valencianista- la historia del València CF y, sobre todo, del señor Lim que es un incumplidor clarísimo hacia la ciudad". Ahora mismo, ha lamentado la regidora, "tenemos un Valencia CF secuestrado por Peter Lim que comienza unas obras sin un convenio con la ciudad, es decir, la señora Catalá le ha dado un cheque en blanco, sin defender los derechos de la ciudad". València le concedió unos beneficios a Peter Lim en su día a cambio de unas condiciones "que a día de hoy no están ni pautadas. El señor Lim, ahora mismo, tiene las manos libres para hacer y deshacer, mientras la alcaldesa del PP está haciendo como si esto no fuera con ella", ha advertido Papi Robles

Robles asegura que el proyecto es "de dudosa viabilidad, lo han dicho diferentes voces expertas: no está claro que la estructura esté en condiciones, a nivel técnico no está claro que esté bien dimensionado y lo que es peor es que a nivel económico en ningún momento se ha demostrado que el coste que él dice que tendrá sea el que realmente vaya a tener". Y esto, "nos lleva a una más que probable ruina del Valencia CF. Por tanto, de nuevo la señora Catalá está permitiendo que el señor Lim haga una especulación directa en nombre del Valencia CF mirando hacia otro lado”.