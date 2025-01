Compromís denuncia que "Catalá ha fulminado" los presupuestos participativos

La portavoz de Compromís per València Papi Robles ha acusado a la alcaldesa de María José Catalá de "fulminar" los presupuestos participativos, dado que no ha convocado en dos años ninguna edición de los presupuestos DecidimVLC y, en palabras de la valencianista, "no tiene ninguna intención de convocarlos en 2025 porque no ha previsto ninguna partida en los presupuestos".

Para Robles, “Catalá y Vox quieren un Ayuntamiento blindado, un cortijo para poder hacer y deshacer a su antojo y gastarse el dinero de todas y todos sin ninguna intervención de los vecinos y vecinas. Una vez más, trata de alejar la política de la ciudadanía y volver a los tiempos de la opacidad, que tan buenos resultados les dio a sus bolsillos en el pasado. Todos sabemos qué ocurre en València cuando gobierna el PP y hay opacidad: es la antesala de la corrupción”, ha señalado la portavoz de Compromís, añadiendo que el gobierno municipal pretende “usurpar a la ciudadanía un derecho a decidir sobre sus vidas y sus barrios”.

En este sentido, Robles ha destacado que "los presupuestos participativos son un instrumento que impulsó el gobierno de Joan Ribó en el Ayuntamiento de València y que ha permitido a los vecinos y vecinas de la ciudad mejorar sus barrios y pueblos de forma directa". En 7 años la inversión en estos proyectos fue de 61 millones de euros. Además, la valencianista ha recordado que en ese tiempo "Catalá criticó todos y cada uno de los proyectos propuestos por la ciudadanía, de reprobar cada una de las medidas que el gobierno de Compromís puso en marcha para posibilitar la participación de los valencianos y valencianas en la gestión de la ciudad”. Por el contrario, señala, “desde Compromís defendemos que los derechos a la participación y la transparencia son derechos fundamentales en una democracia sana, que son derechos que nadie debería cuestionarnos. El programa DecidimVLC fue una herramienta que posibilitó la redistribución de la inversión en toda la ciudad de una forma más justa y equitativa en todos los barrios y pueblos de Valencia, adaptándose a las necesidades reales del vecindario”.

En este sentido, la concejala de Compromís Lluïsa Notario ha explicado que en las 7 ediciones que se pusieron en marcha, con el gobierno progresista, se aprobaron 616 propuestas de los vecinos y vecinas, “propuestas que han mejorado la vida y el bienestar del vecindario como son los más de 4.500 árboles que se plantaron en toda la ciudad, además de todos los nuevos parques y jardines, la remodelación total del Gulliver, la construcción del nuevo espacio Dones i Igualtat o la recuperación del espacio público como fue la peatonalización de la plaza Patraix, entre otros”.

"Parodia en la Capitalidad Verde"

Notario ha criticado la puesta en marcha por parte del gobierno de Catalá de una operación de maquillaje cuando convocó una "parodia" de presupuestos participativos con motivo de la Capitalidad Verde con un presupuesto de 500.000 euros a repartir entre los 18 pueblos de València.“El resultado fue un simulacro de proceso participativo, con unas propuestas decididas en un despacho, en el que sólo participó el 3% del vecindario. Sólo en la última edición del DecidimVLC en las pedanías impulsado por el gobierno de Joan Ribó, se destinó 1,2 millones de euros a proyectos propuestos por el propio vecindario: 4 veces más que con este proceso fake de Catalá”, ha dicho Notario.

De este modo, Compromís exige una dotación mínima de 16 millones de euros para los presupuestos participativos en 2025 y que se impulse un proceso equitativo en todos los distritos y pueblos de València con transparencia, actualizando el estado de ejecución de las propuestas aprobadas en años anteriores , y que dejan de poner palos en las ruedas de lo que ya estaba aprobado y presupuestado. La coalición valencianista presentará una moción en los próximos plenos de cada una de las Juntas Municipales de Distrito con estas demandas.