La visita de los Reyes al Palmar revitaliza la hostelería local

La visita de los Reyes de España al Palmar, el pasado 22 de diciembre, ha servido para revitalizar la restauración local y la economía de esta pedanía de València. El copropietario del restaurante Albufera Daniel Gayán, donde comieron Don Felipe, Doña Letizia, la princesa Leonor y la infanta Sofía, señala que esta visita sorpresa «fue muy positiva para todo el pueblo, no solo para nuestro restaurante». «Los otros hosteleros del Palmar nos lo comentan, y desde luego, se ha notado mucho», apunta, en cuanto a publicidad positiva de este tradicional enclave turístico. En particular, este local ubicado en la plaza de la Sequiota, ha visto cómo se ha incrementado la clientela. Así, «están viniendo muchos turistas nacionales y muchos del terreno, valencianos, que vienen porque aquí estuvo la familia real y nos piden para comer lo mismo que ellos». «Tanto es así -añade este restaurador- que ya ofrecemos el Menú del Rey, consistente en los mismos platos que comieron ellos».

El Menú del Rey

El Menú del Rey consta de «all i pebre» de anguila con patatas; y tomate del Perelló con ventresca, como degustación inicial. A continuación se sirve una paella Albufera. Esta es la especialidad de la casa y consta de pollo, conejo, pato, caracoles y alcachofas. En los postres, se sirve fruta, «porque es lo que pidió su Majestad». «En concreto, melón». Sus majestades bebieron agua pero lógicamente se puede optar por otra bebida, añade el restaurador. Como curiosidad, la mesa en la que comieron sus majestades ya está reservada para varios meses. Por su parte, Amparo Aleixandre, secretaria general de la Comunidad de Pescadores del Palmar, destaca que la visita de los Reyes, «además de la visita del chef José Andrés más la de la Fallera Mayor de València, han ayudado a movilizar a nuestros visitantes y clientes». El primer mes tras la dana «la imagen era desoladora pues llegaba el fin de semana y aquí no había nadie». Además, «se extendió el bulo de que El Palmar no era accesible» y que todo estaba destrozado. «Incluso la imagen de l’Albufera que se transmitía -remarca- tampoco era la más adecuada para que la gente viniera pues se insistía en que se estaban buscando muertos en el lago».

Con todo, el mes de diciembre se ha recuperado la actividad turística y gastronómica, aunque aún falta para volver a los números de 2024. «Pese al esfuerzo realizado por las administraciones por desestacionalizar el turismo gastronómico, sobre todo entre semana, para mejorar las cifras de turistas extranjeros, está costando», reflexiona Aleixandre. «En conjunto, aún estamos en una actividad del 60% si lo comparamos con enero del año pasado, en verdad, estamos reanudando la marcha pues no hay que olvidar que teníamos muchos clientes de la zona de la dana que han perdido todo». En cuanto a salir a pescar, las barcas han vuelto a faenar después del puente de diciembre y para la anguila desde el 1 de noviembre al 30 de abril.

"El ayuntamiento y València se han volcado con El Palmar"

Una visión más optimista tiene Vicent Bru, secretario de la Asociación de Hosteleros del Palmar, que coincide en que la visita de los Reyes, «como la de José Andrés, la del empresario Juan Roig, la de la alcaldesa María José Catalá incluso el reportaje que realizó À Punt», han sido fundamentales para acabar con esa falsa imagen de destrucción de la pedanía y su treintena de restaurantes. La presencia de los Reyes de España «ha tenido efecto segurísimo» en esta recuperación. «En mi local, he tenido mucha gente que me ha preguntado y me lo ha comentado». Además, «el ayuntamiento y València se han volcado con El Palmar», realizando una campaña de publicidad específica «para atraer a la clientela» al pueblo.

Sobre las perspectivas que esperan a los 34 restaurantes de este Poble del Sud, Vicent Bru señala que las navidades «han sido buenas, aceptables, el día 25 incluso en mi casa, en el Restaurante Ravatjol, fue un éxito; y se ha recuperado bastante turismo nacional y extranjero». Por eso, se muestra «optimista». Por ejemplo, «para este fin de semana ya teníamos reservas con antelación y esto es un buen indicador porque tradicionalmente el fin de semana siguiente de la festividad de Reyes es muy flojo, siempre hay un bajón», matiza. Con todo, este hostelero indica que ahora mismo «estamos trabajando al 60%», de lo que sería un enero normal.

Por último, «también he tenido clientes de la zona de la dana, afectados por la riada que han perdido el coche pero no han visto dañadas sus casas. Gente de Paiporta, Sedaví o Catarroja... clientes de toda la vida que ahora me he enterado que viven en estos pueblos y que me han venido a comer, para evadirse y pasar un rato agradable», finaliza Bru.