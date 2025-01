El alto militar llamado a la comisión de la dana tampoco asiste por motivos de agenda

El teniente general Fernando García de las Hijas, actual jefe del Mando de Apoyo Logístico del Ejército, no ha comparecido esta mañana en la Comisión para la Recuperación montada por el Ayuntamiento de València para analizar las causas de la dana y diseñar medidas para evitarlo en el futuro. Según fuentes del grupo municipal de Vox, que fue el que propuso su comparecencia, el alto mando militar ha alegado motivos de agenda para no comparecer y aún no se saben si se volverá a citar para la tercera y última sesión de esta comisión, que tendrá lugar el próximo día 20 de enero.

Precedente cercano

La ausencia de Fernando García de las Hijas se suma a la de una alta funcionaria de la Confederación Hidrográfica del Júcar (CHJ), Clara Estrela, que había sido citada por el Partido Popular para la sesión de apertura del pasado 7 de enero y que también alegó motivos de agenda. En este caso, la propia confederación explicó que el máximo portavoz de la entidad era su presidente, Miguel Polo, por lo que ha sido citado a la tercera y última sesión del próximo 20 de enero. Por cierto, Polo aún no ha respondido a la invitación. En su día ya explicó que dependería de los objetivos de su comparecencia y si se explicaba por qué no se ha citado a nadie de la Generalitat.

Tanto el teniente general Fernando García de las Hijas como Clara Estrela y Miguel Polo pertenecen a organismo oficiales vinculados al Gobierno Central, con el que el Ayuntamiento de València mantiene una tensa relación desde que ocurrió la riada.