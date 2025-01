El arquitecto Gómez-Perreta defiende el pantano de "retenida" de Cheste, conectar el Poyo con el nuevo cauce y recrecer los pretiles

El arquitecto y urbanista Julio Gómez-Perreta, hijo del ingeniero, Claudio Gómez-Perreta el autor del Plan Sur la infraestructura que permitió desviar el Turia y evitar inundaciones en la capital, ha comparecido este lunes en la segunda sesión de la comisión de estudio y reconstrucción de la dana del Ayuntamiento de la dana, centrada en la reconstrucción. Gómez-Perreta, uno de los comparecientes del PP, cuyo despacho trabajó en la reconstrucción de Gabarda,comentó las soluciones que según su despacho y expertos en ingeniería hidráulica consultadas se deberían hacer.

Entre las infraestructuras que a juicio del arquitecto habrían minimizado la tragedia de la dana del pasado 29 de octubre estaría el pantano de "retención" en Cheste, la creación de azudes intermedios para frenar o laminar las avenidas, uno de ellos, lo ubicaría Gómez-Perreta en la zona baja situada entre el baipás y Calicanto. También la conexión del barranco del Poyo y el cauce nuevo del Turia. "No hay otra opción", ha dicho el experto que ha señalado que el punto de unión debería ser la entrada del barranco en Paiporta. Ese proyecto, que ya estaba diseñado y pendiente de ejecución, estaba pensado para 800 metros cúbicos por segundo, por lo que habría que revisarlo porque la última dana dejó en evidencia que fue insuficiente porque del Poyo llegaron hasta 1.500 m3 por segundo. "Si el sobrante de esa avenida si se hubiera derivado al Nuevo Cauce el resultado hubiera sido muy distinto", ha dicho Gómez-Perreta.

Nuevo cauce del Turia durante la dana del 29 de octubre / M.A.Montesinos

Sobreelevar el Nuevo Cauce

Otra de las medidas para la reconstrucción propuesta por este arquitecto ha sido el recremiento en dos metros del pretil del nuevo cauce. "Una sobreelevación de este tipo permitiría absorber 6.000 metros cúbicos por segundo, 4.000 del Turia y el resto de los barrancos, hasta 2.000 del Poyo", ha desatcado Perreta.

Sobre el Plan Sur, el arquitecto aseguró que la intención de su padre fue la creación de una nueva ciudad moderna y por eso se plantearon la ronda norte el Nuevo Cauce como los límites para cerrar la ciudad. El nuevo cauce era una barrera al surde la ciudad para evitar inundaciones pero "no se puedo preveer que los pueblos de l'Horta Sur crecieran como lo han hecho ahora".

Desde el punto de vista de la arquitectura, "hay que replantearse expansiones en las zonas que se han inundado", ha destacado el experto. Hay zonas donde la construcción en sótano debería evitarse como ya dijo el arquitecto José María Lozano en la primera sesión de la comisión. Es necesario asegura "generar un plus de altura para evitar los garajes en sótanos". Es el modelo del palafito japonés, ha dicho el arquitecto que ya ha probado esta arquitectura en algunos de sus proyectos, entre ellos, en Paiporta donde hicieron una casa y se subió al máximo de la normativa.

De la confrontación política a la infrafinanciación

El experto ha comentado que muchas de estas infraestructuras ya estaban proyectadas y pendientes de aprobacion y financiación por la CHJ, que cuestionó pertenezca al Ministerio de Transicición Ecológica y no al de Obras Públicas como ocurría hace años. Gómez-Perreta ha criticado en este punto el "ecologismo idílico y acientífico, la naturaleza no es Disney sino algo peligroso cuando desata sus fuerzas sobre todo en nuestras tierras". A su juicio, "la rigidez ideológica ha impedido hacer lo que se debía haber hecho", en alusión a las infraestructuras pendientes. Una tendencia, ha añadido, que llega de de Europa. Gómez-Perreta también ha criticado con dureza la ley de Huerta, aprobada por el gobierno progresista del Botánico, comor responsable de la demora en las obras pendientes.

En este sentido ha cargado también contra la ley de Huerta, que "más que protegerla lo que ha hecho es destruirla". El arquitecto ha cuestionado otras decisiones de los gobierno de izquierdas, como la de Zapatero de derogar por las presiones de los partidos nacionalistas el plan hidrológico nacional (PHN), que incluía medidas que podrían regularizar las avenidas que asolan nuestra comunidad.

Gómez-Perreta ha dedicado parte de su intervención a criticar la pugna política y "la utilización de la desgracia colectiva" que además, ha apuntado, "está generando angustian a los técnicos de funcionarios estatales y autonómicos y a quienes lidiaron ese día con lo que pudieron y los protocolos que había". "Que conste mi protesta por que esto se esté llevando a la guerra política". ha dicho.

A juicio de Perreta, tras la dana "ha quedado claro que la coordinación de la Aemet, la Generalitat y la CHJ no ha funcionado" y por ello "debería haber un Centro Nacional de Emergencias que lleve el mando desde el minuto cero y derive a las autonómicas". "El gran error -ha continuado- fue que el gobierno no declarara la emergencia de nivel 3, el máximo. "El presidente de la Generalitat (Carlos Mazón) se equivocó y tampoco conocemos las razones del Gobierno para esquivar esa responsabilidad", ha añadido en una extensa intervención, en la que también ha recordado que la recuperación no será posible si no se resuelve el problema de la infrafinanciación. Al tiempo que ha defendido la ampliación del aeropuerto, la del puerto y el soterramiento de las vías de Serrería.