La comisión de la dana de València sigue sin respuesta de Polo (CHJ) y la oposición critica el "paripé" del PP y Vox

El portavoz del PP, Juan Carlos Caballero, ha explicado hoy antes del inicio de la segunda sesión de la comisión de investigación de la dana que se siguen escuchando hoy a los expertos sobre las propuestas de recuperación de las tres pedanías de la ciudad. "El objetivo es sentar las bases de la reconstrucción". Hoy hay comparecencias clave como la del responsable de la Aemet, para saber si habló con la delegada del Gobierno sobre las consecuencias de las lluvias que se esperaban en la mañana previa a la dana. Seguimos esperando la respuesta de la CHJ a la citación del presidente, Miguel Polo, que todavía no ha aclarado si acudirá. "Todavía no tenemos respuesta y esperamos que lo haga", ha dicho Caballero.

Los grupos de la oposición, por su parte, han cargado esta mañana contra el gobierno de PP y Vox por el "paripé" de la comisión de estudio y reconstrucción de la dana, a la que la oposición ha dado la espalda por las imposiciones del equipo de gobierno en la lista de comparecientes, donde se ha evitado llamar a responsables políticos y centrarla las sesiones en aspectos técnicos yde reconstrucción. La portavoz de Compromís en el Ayutamiento de València, Papi Robles, ha asegurado, respecto a la comisión municipal sobre la dana, que "hoy continúa el paripé de (Mª José) Catalá para intentar hacer creer a todo el mundo que se está investigando sobre la dana cuando en realidad nada se está investigando". "Escuchamos al portavoz del PP hablar de la comparecencia del responsable de la Aemet o de la Confederación Hidrográfica del Júcar, y quiero recordarle a (Juan Carlos) Caballero que la Aemet lanzó la alerta una semana antes de la dana y mientras tanto él, Catalá y Mazón estaban de comida o mirando hacia otro lado, minimizando las alertas".

"Los gobernantes de la ciudad de València y de la Generalitat, a quienes la gente ha votado para gestionar las emergencias, estaban ese día o bien en el Ventorro o bien paseándose por algún sitio, pero no estaban para proteger a la población ni dar respuesta a las necesidades que existían", ha dicho Robles. Por eso, "lo que hemos pedido es que comparecieran, que den explicaciones de su gestión y por qué no hicieron caso a las alertas de la Aemet y de la Confederación" en la catástrofe que hemos sufrido en València y en muchos otros municipios de nuestro alrededor, con cientos de muertos, 17 en nuestra ciudad,.

Sobre la ausencia de la oposición, Robles ha destacado que "nosotros nos retiramos de la propuesta caciquil que hizo la señora Catalá decidiendo ella de manera exclusiva cuáles eran las personas que teníamos que venir a comparecer y, de hecho, ella misma se ha borrado de la partida para no dar explicaciones”

Borja Sanjuán por su parte apuntó que la alcaldesa, Mª José Catalá, no asiste a la segunda sesión de la dana y "ha preferido estar en Bruselas". "No está a la altura de las responsabilidades", ha dicho el portavoz socialista, quien ha continuado que "la misma persona que acusa a la oposición de no asistir a una comisión fantasma prefiere estar ausente y no quiere atender a los vecinos que el otro día reclamaron al ayuntamiento el censo de viviendas afectadas por la dana".