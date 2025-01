El Gobierno dice que enviará por escrito a la comisión de la dana los datos de la CHJ y la Aemet

El Gobierno central no acudirá presencialmente a ninguna de las sesiones programadas en el marco de la Comisión para la Recuperación organizada por el Ayuntamiento de València. Los partidos del ejecutivo municipal habían llamado a los diferentes representantes autonómicos de la Confederación Hidrográfica (CHJ) y la Aemet, pero el Ministerio para la Transición Ecológica acaba de enviar una carta al consistorio en el que se indica que, “a los efectos de un adecuado traslado de los datos que pueden ser requeridos, estos se harán llegar en soporte escrito; asimismo, cualquier ampliación o detalle relacionado con los mismos será enviado igualmente en cuanto sea solicitado”.

De este modo, el documento firmado por José Gregorio Fiscal López, director de gabinete de la Secretaría de Estado de Medioambiente, cierra la puerta a que Miguel Polo, presidente de la CHJ, acuda en representación de su organismo después de una alta funcionaria de dicha entidad –Clara Estrela Segrelles– se desmarcara de la comisión en la jornada del 7 de enero. Entonces, la CHJ alegó que correspondía “únicamente a su presidente” participar en la comisión, pero este no había sido citado, de modo que el gobierno municipal del PP y Vox –la oposición también se ha desmarcado de las sesiones– enmendó el listado de comparecientes y llamó a Polo.

En esta lista también aparecía José Ángel Núñez, responsable de la AEMET en la Comunitat Valenciana. Según han señalado fuentes municipales, Núñez había comunicado al Ayuntamiento de València que asistiría a la sesión vespertina, pero la carta descarta esta posibilidad. Las convocatorias cursadas a los funcionarios adscritos al citado ministerio serán atendidas por escrito. Y añade: “En el caso de la información que hubiese sido trasladada verbalmente en el transcurso de las sesiones del Cecopi, será requerida a este organismo para su puesta a disposición en cuanto sea recibida”.

La de Núñez no es la única ausencia del día. Por la mañana, el teniente general Fernando García de las Hijas, actual jefe del Mando de Apoyo Logístico del Ejército, alegó motivos de agenda para no comparecer y aún no se saben si se volverá a citar para la tercera y última sesión de esta comisión, que tendrá lugar el próximo día 20 de enero.