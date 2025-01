Joan Olmos (exdecano del Colegio de Ingenieros): "No se puede asegurar que las obras que no se han hecho hubieran evitado la catástrofe"

En la segunda sesión de la comisión de estudio y reconstrucción de la dana del Ayuntamiento de València, celebrada este martes, han tenido protagonismo los ingenieros valencianos, uno de los colectivos profesionales y expertos a los que la alcaldesa, Mª José Catalá, de viaje en Bruselas para recabar ayudas para la dana, quiere oir para diseñar el plan de reconstrucción y la viabilidad de propuestas como el segundo plan sur. En esta segunda sesión de la comisión de la dana, también sin presencia de los grupos de la oposición, los expertos han mostrado diferentes posturas en relación a las soluciones y medidas a adoptar para hacer frente a catástrofes como la dana del pasado 29 de octubre, que dejó más de 200 víctimas mortales y pueblos, tres de ellos (La Torre, Castellar y Forn d'Alcedo) en el término de València, devastados.

El decano del Colegio de Ingenieros de la Comunitat Valenciana, Javier Machi Felici, ha destacado que "se sabe desde hace tiempo donde están los puntos críticos, aunque los 3.500 metros cúbicos por segundo de la última dana eran impensables". La conexión del barranco del Poyo, cuyo desbordamiento sembró de caos y destrucción los pueblos de l'Horta Sud, con el Nuevo Cauce "se ha visto que es posible, pero habría que revisar la capacidad y el riesgo de desbordamiento al viejo cauce o hacia Xirivella". A su juicio, hay que ir a otros sistemas de laminacion y revegetación. "Las infraestructuras verdes de laminación son fundamentales, hay que repoblar y reforestar". "Si estuvieran hechas estas infraestructuras, las zonas rurales habrían mitigado de manera sustancial lo ocurrido y las urbanas habrían sufrido menos", apuntó Machi.

Sobre las infraestructuras pendientes, el decano del Colegio de Ingenieros ha apuntado que es importante construir infraestructuras que llevan años aprobadas como la presa de Vilamarxant. "No podemos esperar 14 años como ocurrió tras el desbordamiento de la presa de Tous". Ha apostillado que hay muchas presas y pocos ingenieros y técnicos para el mantenimiento, sobre todo, en los ayuntamientos.

Joan Olmos / A. Perales Iborra

Alerta temprana y avisos a los alcaldes

Sobre las obras hidráulicas que "salvan vidas",el profesor y exdecano del Colegio de Ingenieros de Puertos y Caminos Joan Olmos, mostró, en el caso de la dana del pasado octubre, sus dudas. Joan Olmos ha incidido en que "no se puede otorgar a las infraestructuras propiedades milagrosas. Cumplen funciones muy importantes pero los excesos traen problemas de difícil solución". Olmos fue tajante y dijo que "no se puede asegurar que las obras que no se han hecho habrían evitado la catástrofe". Algunas de las soluciones propuestas, ha destacado, "incluso son ocurrencias".

El ingniero, quien destacó que las lluvias de esta dana han sido "absolutamente excepcionales", se ha mostrado partidario de impulsar la construcción de infraestructuras verdes frente a las denominadas "infraestructuras grises". "Hay ejemplos de buenas prácticas de infraestructura verde". "Tenemos que hablar también de sistemas de gestión y protección" conciliando a todos interesados, desde los ingenieros a los agricultores o los forestales, ha apuntado.

Comisión de la dana del Ayuntamiento de València / A.V.

Dependencia del coche

Joan Olmos, coordinaor de la Mesa de Movilidad con el anterior gobierno de Compromís y PSPV, también ha aludido al uso excesivo del coche, que ha sido fatal para muchas personas que quedaron atrapadas en ellos el día de la dana. En la misma línea, Machi ha destacado que a la hora de abordar la reconstrucción es clave la mejora de la seguridad y la movilidad. "No podemos depender tanto del coche privado".

Para diseñar la reconstrucción, ha añadido Machi "hay que mirar a lo que se está haciendo en otras ciudades, en cómo proyectan sus viviendas, qué hacen con los vehículos, con sus dotaciones y zonas de ocio. Tenemos que aprender a avisar a la gente de que no entren en carreteras en situaciones de emergencia y es necesario tener un sistema de alerta temprana". "Ya existen en Francia en ríos como el Ródano donde hay sistemas pluviométricos que permiten hacer proyecciones y mapas de riesgo cada 15 minutos, muy previsos. Y una vez existen esos sistemas de alerta temprana, ha dicho Machi, "hay que procurar que la población vulnerable pueda ser avisada y hay que determinar a quién se avisa, destacó el experto, quien señaló, a renglón seguido, que "los primeros que toman decisiones porque están antes, durante y después son los alcaldes y concejales". Para Machi, el papel de los alcaldes es fundamental", a la hora de gestionar los avisos.

"Los puebelos del sur de València han vuelto a pagar un altísimo precio",

Olmos como han señalado otros expertos ha apelado a una gestión compartida de los ayuntamientos del área metropolitana. En esta dana "el sur ha vuelto a pagar un altísimo precio", ha destacado Olmos en alusión al posible efecto barrera del plan sur. "La ciudad ha de buscar reequilibrar los espacios damnificados", ha dicho Olmos.

Machi repitió lo que muchos expertos estan cansados de decir que "el agua no entiende de límites territoriales". "Nuestros antepasados lo hacían mejor y dividían los términos con azarbes y acequias". "Hay que planificar el territorio desde Sagunt a Xàtiva, porque la dana si hubiera pillado más al norte hubiera afectado al barranco del Puig, la Calderona y al Carraixet. Es un desafío y un reto técnico y de ingeniería".