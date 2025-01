La AVV La Petxina reclama la reapertura de la piscina del complejo deportivo-cultural

Representantes de la Asociación Vecinal de La Petxina se han reunido en el complejo deportivo-cultural de La Petxina con los responsables de la Fundación Deportiva Municipal de Valencia, representada por: Rocío Gil, concejala de deportes, igualdad y educación; Julio Aguado, asesor del Ayuntamiento de València y María Ángeles Vidal, directora gerente de la Fundación. Durante la reunión, indican los responsables de la entidad vecinal, "hemos pedido explicaciones de porqué permanece cerrado el complejo deportivo-cultural Petxina desde octubre de 2024". Debido a unas obras en la cubierta de la piscina, recuerdan los portavoces vecinales "tuvieron que trasladar a la Federación de Natación al nuevo complejo polideportivo Nou Moles". Por cuestión de personal, "la Federación decidió trasladar tanto las actividades de piscina como de aulas fitness, por lo que todas las actividades en La Petxina quedan temporalmente suspendidas. Las obras de la cubierta ya han sido finalizadas pero su actividad no se ha recuperado", lamentan.

Según explican estas fuentes vecinales, "ante nuestra insistencia y preocupación, la Fundación se ha comprometido con la Asociación Vecinal de La Petxina a cumplir una serie de puntos". En primer lugar, "a reunirse con la Federación de Natación lo más pronto posible para llegar a un acuerdo y que puedan volver a hacerse cargo del complejo deportivo-cultural Petxina y reabrir al menos las salas fitness, porque están totalmente operativas".

La propia Fundación medita asumir la gestión del centro

En caso de no llegar a un acuerdo con la Federación, "la propia Fundación se hará cargo de la gestión del centro. Tienen capacidad para ello ya que, según nos han explicado, tienen contratos de prestación de servicios y también plantilla suficiente en el Tramo 3 del antiguo cauce del Turia, que pueden reubicar para que se vuelvan a abrir las salas fitness inmediatamente", defienden los vecinos.

Además, se deberá "solicitar un informe técnico que avale el estado de la piscina de La Petxina para saber si después de haber reformado la cubierta se puede volver a abrir, al menos durante el próximo año, hasta que se liciten y comiencen las nuevas obras para el cambio de las instalaciones de la piscina". En ese sentido, la asociación vecinal quiere que el ayuntamiento la mantenga informada "para hacer un seguimiento del estado de la licitación, del proyecto y de las obras pendientes para sustituir las instalaciones de la piscina, cuyo presupuesto es de 1,3 millones de euros". En ese sentido, se instituirá una comisión deportiva "en la que incluirán a la asociación vecinal, para estudiar y debatir propuestas de actividades y mejorar la oferta deportiva para el barrio".

Los portavoces de la AVV de La Petxina "queremos manifestar la gran importancia que tiene el complejo deportivo-cultural Petxina para nuestro barrio y para la salud de la gente usuaria del centro que han visto afectadas sus actividades deportivas". Así lo expresaron en un acto, el pasado 2 de enero, en el propio complejo, "porque quieren volver a realizar sus actividades en él, lo más pronto posible", señalan.

"Que abran las salas fitness"

Los responsables de la entidad vecinal solicitan que se abran las salas fitness "para la práctica de las diferentes actividades como yoga, pilates o gimnasia ya que al no verse afectadas por las obras nunca debieron cerrarse y actualmente no hay motivos técnicos para que permanezcan cerradas".

Además, reclaman que se retome la actividad en la piscina pues "la reparación de la cubierta ha finalizado y, a falta que lo ratifique el informe técnico, consideramos que las instalaciones están en un estado aceptable para su reapertura". La propuesta es que solo se vuelva a cerrar "cuando vayan a iniciarse las obras ya que el tiempo que dure la contratación, adjudicación y redacción de proyecto, consideramos que la piscina no debe estar cerrada". Desde la Asociación Vecinal de La Petxina, "estaremos atentos para que se cumplan los plazos, para que las obras previstas en el complejo deportivo-cultural La Petxina se cumplan en tiempo y forma", han concluido.