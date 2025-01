Bernabé: "El Gobierno está trabajando en los fondos europeos para la dana hace meses"

La delegada del Gobierno en la Comunitat Valenciana Pilar Bernabé ha asegurado hoy que "está bien" que el Ayuntamiento de València "se entere ahora, dos meses y medio después de la dana, de que hay Fondos de Solidaridad y Fondos de Cohesión de la Unión Europea para la reconstrucción en caso de catástrofe natural·. Bernabé ha respondido así a preguntas de los periodistas sobre las declaraciones de la alcaldesa de València María José Catalá, que denunció ayer que el Gobierno no había solicitado ayudas a la Unión Europea para la dana. Bernabé realizó estas declaraciones en su visita a los terrenos del antiguo Cuartel de Ingenieros, donde el Estado construirá viviendas asequibles. Bernabé ha contestado a Catalá que España "presentará en tiempo y forma" las solicitudes para optar a estos fondos de solidaridad y para combatir la emergencia climática.

"Estamos recogiendo documentación", apunta Bernabé

"Está bien que dos meses y medio después se hayan enterado en el Ayuntamiento de Valencia de que existen los fondos de solidaridad y los fondos de cohesión", ha afirmado. Bernabé ha resaltado que al día siguiente de la dana, el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, habló con la presidenta de la Comisión Europea, Úrsula von der Leyen, para abordar "la necesidad que tenía España y la provincia de València de recibir la solidaridad europea en todos los ámbitos, el del Fondo de Solidaridad". "Este es un trabajo que se viene haciendo de forma coordinada y leal con las administraciones, entre ellas la Generalitat, y en las últimas semanas hemos trabajado en presentar la documentación de todos los contratos de emergencia que se han hecho para la recogida de lodos o el transporte de todos los residuos", ha asegurado.

"Todo eso se está recogiendo, de la mano de la Comisión Europea para trabajar el documento de una forma adecuada y presentarlo en tiempo y forma. Lo llevamos haciendo desde el día 30 de octubre", ha añadido. Ha asegurado que se ha pasado de 1.124 millones de euros que estaban asignados para ese Fondo de Solidaridad para las zonas afectadas por situaciones de emergencia climática a 1.500, "gracias al esfuerzo y al trabajo que ha hecho el Gobierno de España para poder conseguir más fondos". "Estamos recogiendo todos los papeles y documentos que nos está pasando la Generalitat para presentar un paquete adecuado para sacar el máximo de fondos del Fondo de Solidaridad", ha sostenido.

"Hemos conseguido una partida extra de 3.000 millones", revela la Delegada

Ha remarcado que el Gobierno también ha conseguido fondos europeos de cohesión: "No están destinados a la reconstrucción por una catástrofe ambiental pero hemos conseguido que se ponga una partida de 3.000 millones para poder reconstruir en regiones afectadas por una catástrofe climática". "Conocemos perfectamente los plazos y llevamos trabajando desde hace dos meses y medio además, en colaboración con la Generalitat y con todos los ministerios, para tener toda la información que se necesita y la presentaremos en tiempo y forma como hacen todos los países", ha apostillado. "Esto es trabajar desde el primer día y no estar buscando permanentemente espacios de confrontación y, sobre todo, sacarte un titular y demostrar, entre otras cosas, que no tenía ni idea de que existían estos fondos de cohesión hasta que llegó a Bruselas", ha agregado.

Críticas al conseller de Emergencias

Sobre el cambio de la fase de emergencia en los municipios y las manifestaciones del alcalde de Alfafar, Juan Ramón Adsuara, del PP, que ha declarado que la UME le ha comunicado que los soldados se van a ir retirando y que va a haber un único punto de mando en Catarroja, Bernabé ha manifestado que lleva desde antes de Navidades pidiendo al conseller de Emergencias un plan de previsión. "Llevo desde antes de Navidades pidiéndole al conseller de Emergencias que nos plantee un plan a medio-largo plazo para que podamos saber cómo dimensionar, trabajar, coordinar y organizar a los 8.500 efectivos que tenemos aquí del Ejército. Pero no lo hemos conseguido", ha afirmado.

La delegada ha explicado que la información que conoce es a través del vicepresidente segundo para la reconstrucción que, a su juicio, "dice las cosas más sensatas sobre la emergencia", pero como no va al Centro de Coordinación Operativa Integrado (Cecopi), que coordina la emergencia, no saben a lo que se enfrentan. "Tenemos una orden de cometidos que va de 24 horas en 24 horas; me parece que es lo más serio. Después de 2 meses y medio deberíamos saber cuál es la previsión que tiene la dirección de la emergencia", ha concluido.

La comisión de la dana de València "es una comisión de parte"

Preguntada por la denuncia de la comisión de Reconstrucción de la dana del Ayuntamiento de València sobre que el Gobierno evita que comparezcan en ella organismos estatales, Bernabé ha sostenido que "una comisión de investigación donde no participan ni siquiera los miembros al completo de la corporación municipal, no sé si se le puede llamar comisión". "Si no participan todos los grupos y no está representado todo el arco del ayuntamiento, pues quizá es que parece que es muy de parte y así vemos lo que estamos viendo: van quienes ellos consideran y dicen lo que ellos consideran", ha finalizado.

Alcaldía insiste en que no está pedido el Fondo de Solidaridad

Por su parte, fuentes oficiales de la alcaldía de València han insistido en que el Fondo de Solidaridad "no está presentado ni pedido (como dijo Pedro Sánchez) y el Gobierno de España no se ha puesto en contacto con la Comisión para trabajar la cuantificación del fondo". La alcaldesa María José Catalá ha continuado hoy su visita en Bruselas. A las 8,30 horas, Catalá se ha reunido con el comisario de Agricultura y Pesca, Christophe Hansen, y la presidenta del Parlamento Europeo, Roberta Metzola. En ese sentido, estas fuentes municipales han señalado que hoy "el Comisario de Agricultura ha explicado que trabaja con el ministerio de Agricultura en la cuantificación del Fondo de Reserva Agrícola y una vez concretados solo faltará formalizar la petición".