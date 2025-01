La Universitat Popular reabre en Forn d'Alcedo tras la dana

La Universitat Popular del Forn d’Alcedo reabre sus instalaciones tras la riada y reanuda las clases de bailes de salón y de bailes en línea en su local habitual, tras un periodo en el que hubo que desplazar las actividades a otros centros próximos de la UP por las afecciones de la dana.

El concejal de mayores y presidente del Consejo Rector de la Universidad Popular José Gosálbez ha explicado que “progresivamente devolvemos la normalidad al servicio, de modo que los alumnos puedan acceder a sus clases como al inicio de curso”. “De nuestros tres centros afectados por la riada –ha señalado el edil- el centro de Castellar-l’Oliveral se abrió de nuevo a principios de diciembre, y las clases de La Torre y el Forn d’Alcedo fueron desplazadas a otros centros para evitar que las personas matriculadas perdieran sesiones”.

El regidor ha agradecido a las personas afectadas “su comprensión, especialmente en momentos en los que necesitan recuperar sus rutinas”; “y a las alcaldías pedáneas, su estrecha colaboración para agilizar al máximo la vuelta a la normalidad de nuestros centros. Durante el periodo en que no fue posible reanudar las clases, los centros UP han ofrecido un contacto directo y personalizado con los alumnos, especialmente aquellos de mayor edad y aquellos que viven solos", ha valorado Gosálbez.

Centros logísticos y de atención

En palabras del delegado de Mayores “los locales de la Universidad Popular en las pedanías del sur han sido clave como centros logísticos y de atención a las necesidades de emergencia de los vecinos afectados”. Hasta este momento, el alumnado de los centros del Forn d’Alcedo y de La Torre han podido seguir sus clases en los centros de Castellar-l’Oliveral, Pinedo y Jesús, cuyos espacios han actuado como centros de acogida, mientras se avanzaba la reconstrucción de los centros afectados por la riada.

El centro UP Pinedo acoge temporalmente a los grupos de informática de La Torre, mientras que el centro UP Jesús recibe a los alumnos y alumnas de las clases de Bailes y Estimulación cognitiva de La Torre, en su horario habitual. El centro UP Castellar-l’Oliveral, además de ofrecer su programación habitual, ha acogido también al alumnado de todas las actividades del Forn d’Alcedo y al de Inglés de UP La Torre.

A partir de esta semana, el centro del Forn d’Alcedo, con cerca de 60 matrículas, reanuda sus clases de bailes de salón y de bailes en línea, los lunes y miércoles por la tarde, en su local de la calle Guadalquivir, 17. Además, está previsto que próximamente se reanuden también las actividades de Inglés para viajar e Inglés conversación en este mismo centro, así como que las actividades de La Torre regresen a sus aulas habituales en esta pedanía.

Alrededor de 400 personas matriculadas en el Forn d’Alcedo, Castellar-l’Oliveral y La Torre se vieron afectadas en relación a sus clases a causa de los daños ocasionados por la riada. El centro UP Castellar-l'Oliveral, con 150 estudiantes, cuenta en su programación con las actividades de Inglés para viajar, Inglés conversación, Inglés básico-iniciación, Bailes en línea y latinos, Pintura y dibujo, Artesanía, Estimulación cognitiva y Formación básica. Por su parte, el centro UP La Torre, con 158 participantes matriculados, cuenta en este curso con las actividades de Informática, Formación básica, Artesanía, Bailes en línea y latinos, Inglés, Estimulación cognitiva y Pintura y dibujo.