El PSPV alega para endurecer la "falsa" zona de bajas emisiones (ZBE) de València

El grupo municipal socialista ha presentado alegaciones a la propuesta de Zona de Bajas Emisiones (ZBE) impulsada por el gobierno de PP y Vox, que el portavoz socialista, Borja Sanjuán, ha calificado este miércoles de "falsa". Los socialistas han presentado alegaciones para modificar tanto los plazos como el cumplimiento de los umbrales máximos de contaminación. En primer lugar, han señalado que no puede dejarse fuera a determinados barrios de la ciudad como hace el gobierno del PP y Vox, que pretenden convertir a barrios como San Marcelino, San Isidro o el Marítimo en aparcamientos disuasorios. “Catalá sigue considerando los barrios del sur como el trastero de la ciudad donde poner las cosas que no le gustan. No solo les dejó sin el mayor proyecto verde de la ciudad como era el Corredor Verde, sino que ahora pretende convertirlos en barrios-aparcamientos y disparar su contaminación al dejarlos fuera de la ZBE”, ha indicado el responsable socialista.

Asimismo, la propuesta socialista contempla restringir la circulación de vehículos con etiqueta A, los más contaminantes, para todos aquellos de fuera de la provincia de València en 2025. En enero de 2026 se restringiría a estos mismos vehículos de fuera de la ciudad y, finalmente, en 2027 se limitaría a los de la propia ciudad. En 2027, además, se prohibiría a los vehículos con etiqueta B de fuera de la ciudad entrar a la ZBE.Todo ello, han matizado Sanjuan y Pérez, con una serie de excepciones vinculadas con la renta de los afectados, para los vehículos de emergencias o las actividades económicas entre otras cuestiones.

Sanjuán asegura que la ZBE que presentó el pasado 27 de diciembre el gobierno de Mª José Catalá "ni tan siquiera prevé cumplir con los requisitos mínimos establecidos en la directiva europea". Según los socialistas, el PP "ha presentado un calendario pensando en no cumplir" cuando ellos durante su mandato plantearon una zona de bajas emisiones que "revolucionaria con respecto a lo que se está planteando en otras ciudades, incluso las gobernadas por el PP". "La ZBE de València es la única que se plantea con el objetivo de no mejorar la calidad del aire de su ciudad”, ha manifestado en la rueda de prensa que ha ofrecido junto con la concejala María Pérez.

Sanjuan, tras analizar el proyecto de ZBE del gobierno municipal, ha exigido a Catalá “que rectifique y que haga una propuesta real que contribuya a mejorar la calidad del aire de la ciudad y a mejorar la vida de sus vecinos y vecinas".

En la misma dirección se ha manifestado Pérez, quien ha subrayado que la ZBE del PP y de Vox “es tan de mínimos” que se encuentra por detrás de las exigencias establecidas en la ZBE de Madrid, “una ciudad con un gobierno del Partido Popular que llegó al Ayuntamiento prometiendo revertir las medidas contra la contaminación que había implementado Manuela Carmena. "Catalá ha convertido a la última Capital Verde Europea en una ciudad que no solo no pretende combatir la contaminación sino que además está fomentando el uso del vehículo privado. Estamos ante el mundo al revés en el año 2025 y que ya viene detrás de un año nefasto en términos de movilidad”.

La concejala ha hecho hincapié en que el texto propuesto por el gobierno de Catalá no sólo no cumple con los umbrales fijados por Europa sino que reconoce que en 2030 dos de las estaciones de medición, Olivereta y Centre, tampoco cumplirán los valores máximos fijados. “Este Ayuntamiento ha revertido las políticas para combatir el cambio climático que puso en marcha el anterior gobierno progresista y, fruto de la política procoche de Catalá, el tráfico se ha disparado en muchas zonas de la ciudad. De hecho, el último informe de la Universitat Politècnica certifica que más de la mitad de nuestros barrios superan niveles excesivos de contaminación”.