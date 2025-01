Badenas declara que se limitó a reproducir la noticia de algunos medios al atribuir el crimen de las Moreras a un inmigrante

El portavoz de Vox en València y segundo teniente de alcalde, Juan Manuel Badenas, ha comparecido esta mañana por primera vez ante el juez de instrucción número 7 y la fiscal que investiga un presunto delito de odio, después de que el PSOE denunciara al voxista ante la Fiscalía por atribuir falsamente el homicidio en el puente de las Moreras a un inmigrante ilegal. En comparecencia telemática y respondiendo solo a las preguntas del juez y su letrada –Polonia Castellanos, presidenta de Abogados Cristianos–, Badenas ha declarado que se limitó a decir "lo que dijeron al menos de diez medios de comunicación" los días 30 y 31 de julio, esto es, que el crimen fue cometido por un hombre argelino. Entre los citados medios no estaba Levante-EMV.

"Cuando sólo se presenta una denuncia contra una persona y no contra todos los medios y se realiza por parte del PSOE y su portavoz, y no se produce querella contra nadie más, es porque hay una persecución política ad hominem ante una determinada persona que no piensa como ellos", ha defendido Badenas en una rueda de prensa posterior que además ha aprovechado para hacer un alegato en favor de la liberad de expresión. "Desde hace varios meses soy objeto de una persecución política por motivos ideológicos. Se trata de limitar mi libertad de expresión y la de quienes piensan como yo para que haya un pensamiento único, pero vamos a seguir diciendo lo que pensamos incluso cuando utilicen las herramientas del Estado y del poder judicial para limitarnos", ha señalado el portavoz de Vox en València, añadiendo que su abogada pedirá el archivo de la investigación.

Preguntado sobre si se plantea eliminar de sus redes sociales el vídeo donde atribuye el crimen a un inmigrante, cuando se sabe además desde los días posteriores al asesinato que en realidad fue cometido por un ciudadano de origen español, Badenas ha preguntado "si se han planteado los medios borrar todo lo que publicaron aquellos días". Y ha añadido: "Cuando se produzca el archivo de la investigación como consecuencia de la denuncia del portavoz socialista Borja Sanjuán espero que por parte de todos los medios de comunicación y personajes públicos que me han calumniado e injuriado estos meses lleven a cabo rectificaciones".

El origen de la investigación

Un día después del homicidio en el puente de las Moreras, el 31 de julio de 2024, Juan Manuel Badenas convocó a los medios de comunicación en la Plaza del Ayuntamiento y grabó un vídeo que después subió a su perfil de la red social X, donde decía: “Vengo a manifestar que la vida de José Andrés Peña seguramente no habría dejado de existir si su presunto asesino no hubiera entrado en España. Está produciéndose en la ciudad de València una ola de delitos a la que no estábamos acostumbrados antes pero que por desgracia ahora estamos padeciendo”, opinó el segundo teniente de alcalde y socio de gobierno de María José Catalá, para acto seguido añadir que "en España han entrado desde que gobierna Pedro Sánchez 300.000 inmigrantes ilegales y eso se tiene que revertir".

El portavoz de Vox en València reaccionaba así a la noticia publicaba por algunos medios, donde se afirmaba que el autor del crimen era un hombre de nacionalidad argelina. Sin embargo, tal como contó Levante-EMV, el autor del asesinato de José Andrés Peña en la escalera de subida al puente que enlaza la calle Eduardo Primo Yúfera (la del Oceanogràfic) con el barrio de Natzaret fue en realidad Felipe B.B., un vecino de València de 31 años que ya contaba con antecedentes violentos.

Una vez resuelto el crimen, el portavoz socialista Borja Sanjuán llevó las declaraciones de Badenas ante la Fiscalía por "promover la hostilidad hacia el colectivo migrante", y el pasado 9 de septiembre la fiscal de delitos de odio Susana Gisbert abrió una investigacin donde expresaba que los comentarios vertidos por Badenas "podrían ser constitutivos de un delito cometido con ocasión del ejercicio de los derechos fundamentales y las libertades públicas garantizadas por la Constitución".