Compromís y PSPV exigen a Catalá que explique su gestión sobre la dana

L;os dos grupos de la oposición en el Ayuntamiento de València, Compromís y PSPV, van a presentar una moción conjunta para obligar a la alcaldesa María José Catalá a dar explicaciones sobre su gestión sobre la dana en el pleno municipal. Tanto la portavoz valencianista Papi Robles como el portavoz socialista Borja Sanjuán han recordado que la riada se cobró 17 victimas mortales en el término municipal de València y consideran que la alcaldesa ha eludido sus posibles responsabilidades políticas o de otro tipo. En una nota de prensa conjunta, Papi Robles ha criticado que la alcaldesa del PP "siga escondida sin dar la cara" y considera que con la comisión para la reconstrucción que se está desarrollando en el ayuntamiento con la sola presencia de los concejales de PP y Vox, "Catalá nos ha estafado a todas y todos: a la oposición pero, sobre todo, a la ciudadanía". Esta comisión, de la que ya se han celebrado dos jornadas con intervenciones de técnicos y municipales, asegura la portavoz valencianista, "debía servir para investigar qué ocurrió, qué falló y qué mejorar".

Robles: "La alcaldesa ha convertido la comisión en un programa de variedades"

Ahora bien, “Catalá la ha convertido en un programa de variedades de sobremesa, donde no se está hablando de lo que pasó ni de cómo mejorar para el futuro. Nos ha censurado nombres de personas expertas, de personas que vivieron la tragedia en primera persona y de personas que tuvieron una actuación directa. Y lo más grave, ella se ha negado a comparecer, como alcaldesa, en la comisión, para dar explicaciones de su gestión”. Papi Robles ha subrayado que a estas alturas, la alcaldesa del PP "aún no ha contestado a la pregunta que le hicimos desde la oposición de si el presidente Carlos Mazón la llamó el 29 de octubre. No ha dado ningún tipo de explicación sobre la gestión de la dana por parte del Ayuntamiento de València. Hasta ahora ha estado más preocupada por limpiar la imagen del señor Mazón que por limpiar las calles de La Torre, Forn d'Alcedo y Castellar", ha lamentado la regidora de Compromís.

Por ello, Robles ha exigido a Catalá que dé explicaciones, "que deje de esconderse detrás del edificio del Ayuntamiento" y le ha advertido: “nosotros haremos nuestra labor de oposición donde toca, que es pedir explicaciones hasta el final, y si no comparece continuaremos buscando otras fórmulas y si debemos terminar en los tribunales, lo haremos”.

Sanjuan: "Catalá está concentrada en salir indemne de esta crisis"

Por su parte, el portavoz del grupo municipal socialista Borja Sanjuan ha afirmado que Catalá está "más pendiente de tratar de salir indemne de esta crisis para poder relevar a Mazón que de asumir sus responsabilidades". "Está aprovechando el cargo de alcaldesa para intentar influir en la política autonómica lanzando mentiras, como hizo con dinero de todos los valencianos en Bruselas", ha denunciado. Por ello, Sanjuan ha lamentado: "no está ejerciendo de alcaldesa".

En esta línea, el portavoz socialista ha cuestionado también que ni siquiera esté asumiendo su responsabilidad "de dar respuestas a los vecinos y vecinas" y, por ello, ha explicado que los dos grupos de la oposición "se han"coordinado para exigir de forma conjunta que dé explicaciones a la ciudadanía”. Sanjuan ha hecho hincapié en que los vecinos y vecinas de València "tienen derecho a que su alcaldesa les responda, independientemente del barrio donde vivan" y ha recordado a Catalá que La Torre "no es menos que Campanar, pese a lo que ella piense".

A pesar de esta situación, ha continuado el responsable socialista, Catalá “no ha dado ni media explicación sobre las decisiones que se tomaron el día de la tragedia. Y no es lógico que no haya dicho absolutamente nada sobre la actuación de este ayuntamiento y que ni tan siquiera haya estado dispuesta a comparecer en una comisión específica que los miembros de la oposición abandonamos, precisamente, porque pretendían aplicar la censura y no dejar comparecer a los responsables políticos de la nefasta gestión de la Generalitat del 29 de octubre”.

“Hay muchas preguntas que la señora Catalá todavía no ha contestado. Porque no ha dicho qué hizo el día 29, pero tampoco ha respondido a por qué el Ayuntamiento de València no ha hecho hasta el momento ni un solo contrato de emergencias para limpiar los pueblos afectados. De hecho, han tenido que ser los voluntarios quienes hicieran ese trabajo a pesar de que este ayuntamiento tenía 1.300 millones de presupuestos disponibles para poder hacer estos trabajos”, ha manifestado.