La disputa Gobierno-Consell por las viviendas del Cuartel de Ingenieros no afecta de momento al colegio Santo Ángel de la Guarda

La Delegación del Gobierno en la Comunitat Valenciana ha asegurado que la construcción del nuevo colegio Santo Ángel de la Guarda en los solares del antiguo Cuartel de Ingenieros no debe verse afectada por la polémica que ha surgido entre el Gobierno y la Generalitat a cuenta de las 438 viviendas que se construirán en ese mismo ámbito. Todo parece indicar que el suelo para ese colegio ya fue cedido al Consell y que el Ayuntamiento de València asumió recientemente la competencia para su construcción dentro del plan "Edificant" de la Generalitat.

El Colegio Santo Ángel de la Guarda estaba situado en los terrenos del viejo Cuartel de Ingenieros de la calle San Vicente. La precariedad de sus dependencias aconsejaba, sin embargo, hacer uno nuevo, por lo que cuando se reactivó el proyecto de urbanización del viejo cuartel, con más de 400 viviendas, se acordó también hacer un nuevo centro y trasladar a los alumnos a un "colegio" hecho de barracones junto al hospital Doctor Peset. De hecho, allí llevan los niños desde enero de 2018 a la espera de su nuevo centro educativo.

Diferentes pasos

En todo este tiempo el plan ha pasado por diferentes situaciones y finalmente el colegio se incluyó el plan "Edificant" de la GeneralitatValencianaa, un plan por el que la administración autonómica pone el dinero y los ayuntamientos hacen las obras, bien de reparación, bien de nueva construcción, como es este caso. De ahí que en el pleno de octubre del pasado año el Ayuntamiento de València aprobara la asunción de competencias para hacer esa obra, con un coste de 11,2 millones de euros que pondrá el Consell.

Barracones donde están en la actualidad los alumnos del Santo Ángel de la Guarda. / Eduardo Ripoll

La alerta surge cuando el Gobierno central, propietario de los terrenos, anuncia que las 438 viviendas que también van en este cuartel las haría en solitario, a través de la nueva empresa pública de vivienda. Es decir, no cedía los terrenos a la Generalitat Valenciana para que fuera esta la que hiciera los pisos, lo mismo que estaba planeado para el colegio.

Pero no. Todo parece indicar que el conflicto de las viviendas no afecta al centro educativo. Según fuentes de la Delegación del Gobierno, los suelos para el colegio ya habían sido cedidos, por lo que su construcción debe seguir adelante tal como estaba planteada, es decir, dentro del plan "Edificant" de la Generalitat pero con ejecución por parte del ayuntamiento.

Posibles retrasos

También el consistorio aseguró ayer que el colegio no debe verse afectado, salvo en los tiempos para el inicio de las obras, ya que, según dijo la delegada del Gobierno, Pilar Bernabé, la urbanización de los terrenos no estará terminada hasta el próximo verano. Esto será así porque la empresa encargada de esas obras no finalizó el contrato y ha sido necesario hacer un nuevo concurso. De hecho, la reanudación de los trabajos se espera para próximas fechas.

Suscríbete para seguir leyendo