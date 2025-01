CCOO rechaza que los festivos locales de San Vicente abran los comercios

La Federación de Servicios de CCOO-PV ha mostrado su "sorpresa" por la decisión adoptada por el Ayuntamiento de València "de declarar las dos fiestas locales, el 22 de enero y el 28 de abril, como hábiles para la práctica comercial". La central sindical, afirma en un comunicado, "no encuentra ningún argumento de peso para que las personas trabajadoras del comercio tengan que trabajar estos días, pues el 22 de enero es miércoles y el lunes 28 de abril va precedido de un domingo de apertura (27 de abril)". Con lo cual, "no existe, en ningún caso, acumulación de festivos, además de ser fechas de muy poco atractivo comercial", remarcan los portavoces de la federación.

El pasado día 14 de enero, subrayan estas fuentes sindicales, "se nos informaba que el Ayuntamiento de València había decidido abrir estos días, alegando que en la reunión del Consell Local de Comerç, celebrada el día 24 de septiembre de 2024, se acordó hacer uso de la facultad prevista en el artículo 23.1 a de la Ley 3/2011, que permite a los ayuntamientos habilitar los festivos locales de su ámbito como aperturables".

Serveis de CCOO PV "desmiente categóricamente que en el mencionado Consell Local de Comerç se acordaran estas aperturas". Simplemente, "se nos informó que los festivos locales en la ciudad de Valencia para 2025 serían, el 22 de enero (fiesta de San Vicente Mártir) y el 28 de abril (fiesta de San Vicente Ferrer). En ningún caso se mencionó la intención, por parte del ayuntamiento, de declararlos como hábiles", añaden los responsables de CCOO.

"La medida no beneficia ni a trabajadores ni a empresas"

"Esta decisión unilateral -CCOO no tiene constancia que ningún operador comercial haya solicitado estas aperturas- y sin consulta previa ni argumentación, adoptada por el concejal de Comercio Santiago Ballester y anunciada a una semana vista del 22 de enero", lamentan los portavoces de la central sindical, "va en contra de todas las personas trabajadoras del comercio, que también son vecinas de la ciudad". Esta anunciada apertura comercial, advierten, "les está limitando el derecho a disfrutar de las fiestas locales, que tradicionalmente suelen ser fiestas de carácter familiar y, en aras a la conciliación, debería tenerse en cuenta".

Para CCOO, "estos cambios alteran gravemente los calendarios laborales de los y las trabajadoras del sector, llegando a no poder organizar su tiempo de descanso como así lo hacen las personas trabajadoras de otros sectores".

En la Federación de Servicios de CCOO-PV, "pedimos al ayuntamiento que reconsidere su decisión y tenga empatía con las personas trabajadoras del comercio, un sector ampliamente feminizado y en muchas ocasiones precarizado". Además, "esta apertura no beneficia ni a las empresas, que hasta el pasado día 14 la desconocían, teniendo que cambiar su plan organizativo, ni a las personas trabajadoras, que sufren estos cambios", han finalizado estas fuentes sindicales.

Compromís exige el acta de la reunión a Santi Ballester

Por último, el concejal de Compromís per València Ferran Puchades ha advertido que el Consejo Local de Comercio, celebrado el día 24 de septiembre de 2024, "únicamente fue informado de la designación de los referidos días como festividad local y en ningún caso se informó de la decisión de realizar hábiles para el comercio". Por eso, "ningún agente social ni representante político hizo alusión alguna a la cuestión, porque directamente no se trató·. En todo caso, el Consejo Local "tiene carácter consultivo y no decisorio y, por tanto, difícilmente puede haber acordado nada como ha manifestado el concejal Ballester".

"Estamos ante una decisión -lamentó Ferran Puchades- que, ni ha solicitado ningún agente social, ni representante de grupos empresariales ni de los comerciantes, y que sólo tiene efectos perjudiciales para los y las trabajadoras del comercio, que ven alterada su vida personal y de conciliación familiar por decisión arbitraria que se justifica en un falso apoyo del Consejo Local de Comercio". Tanto es así que desde Compromís "instamos al concejal Ballester a revocar su decisión de declarar las festividades locales como hábiles para la actividad comercial y a que convoque de forma inmediata una sesión del Consejo Local de Comercio, aportando el acta de la sesión anterior y las pruebas que confirmen sus manifestaciones y dé la cara ante los trabajadores y los comerciantes”, ha concluido Puchades.