Los festivos locales de San Vicente no se podrán abrir las tiendas

Ya es definitivo. Los festivos locales de San Vicente Mártir (22 de enero) y de San Vicente Mártir (28 de abril) no podrá abrir los comercios ni las tiendas. El gobierno municipal de María José Catalá ha dado marcha atrás y hoy mismo ha emitido una resolución firmada por el concejal de Comercio Santiago Ballester en la que anula el acuerdo adoptado en el Consejo de Comercio Local el 24 de septiembre donde se declaraban "aperturables" ambos festivos, los días grandes de los dos patrones de la ciudad de València. Tras las críticas de Compromís y PSPV, y de las centrales sindicales CCOO y UGT, el equipo de Catalá ha decidido rectificar tras mantener una serie de contactos el propio Ballester con los agentes sociales y empresariales del sector en la mañana de hoy mismo. En la resolución emitida hoy mismo, se deja sin efecto otra resolución anterior del 20 de diciembre, y se estipula que ambos festivos ya no serán de libre apertura comercial. Asimismo, el tenor literal de la resolución relata que el acuerdo ahora derogado para abrir se tomó en el citado Consejo Local de Comercio "sin que ninguna de las personas presentes en la sesión se manifestase en contra". Además, se hizo a propuesta de Ballester pero en arreglo a lo que determina la Ley de Comercio de la Comunitat Valenciana, del 23 de marzo de 2011, que faculta a los ayuntamientos para habilitar los festivos locales como aperturables.

Sin embargo, la resolución de hoy mismo, determina que "se ha tenido conocimiento por cauces extraoficiales, fuera del cauce legal establecido, que era el Consejo Local de Comercio, de la disconformidad de algunas personas presentes en el acto -del 24 de septiembre- con la resolución adoptada". Por tanto, "ante la falta de consenso, procede dejar sin efecto la referida resolución".

Caballero: "La medida se anula porque no hay consenso"

El propio portavoz del gobierno municipal de PP y Vox Juan Carlos Caballero ya había avanzado esta mañana que se iba a rectificar y a anular la declaración de ambos festivos locales como aperturables. Caballero explicó en rueda de prensa que "si no hay consenso", "si no hay unanimidad" en el sector del comercio de la ciudad, "el día del patrón", el próximo miércoles, "no será aperturable". Caballero señaló que el concejal de comercio Santiago Ballester ha mantenido una serie de contactos con agentes del sector, durante toda la mañana, para tomar una decisión definitiva. Pero, añadía "si no existe tal consenso, no será aperturable", subrayói el regidor del PP.

Tras la polémica suscitada, Caballero insistió en que en el acta de la reunión del Consejo Local de Comercio consta que se decidió que los festivos citados fueran aperturables "por unanimidad" de todos los componentes de este órgano consultivo sin embargo las quejas recibidas han llevado al ayuntamiento a replantearse esta medida, que siempre se ha dicho era opcional. "Este equipo de gobierno -ha manifestado Caballero- es un firme defensor de nuestras fiestas y tradiciones, y de nuestro patrón San Vicente, por tanto, nosotros no seremos nosotros quienes tomemos una medida que desvirtúe esta festividad si no hay consenso para aplicarla", concluía.

Los socialistas alertaron del malestar

Cabe recordar que esta misma semana, el portavoz socialista Borja Sanjuan y su compañero Javier Mateo exigieron a Catalá que rectificase esta medida ya que perjudicaba a los trabajadores y tampoco contentaba a los empresarios. Los socialistas insistieron que esta decisión de abrir el próximo miércoles 22 de enero y el 28 de abril, "se adoptó de manera unilateral y de espaldas a todo el sector del Comercio, como han certificado tanto la patronal como los sindicatos”, advirtió Sanjuan. “El Partido Popular ha mentido pero, además, lo ha hecho para justificar que le ha quitado un día de su vida a los trabajadores y trabajadoras del comercio", lamentaba Sanjuan tras reunirse con los responsables del Comercio de UGT y CCOO, en un encuentro en el que también estuvo el concejal Javier Mateo.