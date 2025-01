El gobierno municipal rectifica y desliza que San Vicente no será aperturable para el comercio

El gobierno municipal del Ayuntamiento de València, formado por PP y Vox, está dispuesto rectificar y a dar marcha atrás en la decisión de que los festivos locales de San Vicente Mártir -22 de enero- y de San Vicente Ferrer -28 de abril- puedan ser aperturables para el comercio. El portavoz del gobierno local Juan Carlos Caballero ha avanzado que "si no hay consenso", "si no hay unanimidad" en el sector del comercio de la ciudad, "el día del patrón", el próximo miércoles, "no será aperturable". Caballero ha señalado que el concejal de comercio Santiago Ballester está manteniendo una serie de contactos con agentes del sector, durante toda la mañana, para tomar una decisión definitiva. Pero, ha añadido Caballero "si no existe tal consenso, no será aperturable", ha subrayado el regidor del PP.

Como se recordará, esta decisión se adoptó en el Consejo Local de Comercio de septiembre, donde se acordó que ambos festivos locales podrían haber las tiendas. Sin embargo, tanto la oposición, Compromís y PSPV, como las centrales sindicales mayoritarias, CCOO y UGT, han salido en tromba contra esta medida, que ha trascendido esta semana que se iba a aplicar y que achacan a una decisión personal del propio concejal Santi Ballester-. Sindicatos y oposición consideran que la apertura en estos festivos perjudica a la conciliación familiar de los trabajadores.

Tras la polémica suscitada, Caballero ha insistido en que en el acta de la reunión del Consejo Local de Comercio consta que se decidió que los festivos citados fueran aperturables "por unanimidad" de todos los componentes de este órgano consultivo sin embargo las quejas recibidas han llevado al ayuntamiento a replantearse esta medida, que siempre se ha dicho era opcional. "Este equipo de gobierno -ha manifestado Caballero- es un firme defensor de nuestras fiestas y tradiciones, y de nuestro patrón San Vicente, por tanto, nosotros no seremos nosotros quienes tomemos una medida que desvirtúe esta festividad si no hay consenso para aplicarla", ha insistido.