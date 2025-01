Homenaje a los perros de salvamento de la dana en un desapacible Sant Antoni

Ni los más viejos del lugar recordaban un Sant Antoni tan desapacible como el de la edición 2025. De hecho, celebrándose siempre un 17 de enero, suele tener la inmensa suerte de encontrar una ventana de bonanza y celebrarse incluso con sol radiante. Bien que se sabe porque, conforme avanza el desfile, se convierte en una fiesta de los contraluces. Pero que se registren casi 75 ediciones consecutivas celebradas quiere decir que las inclemencias parecen dispuestas siempre a echar una mano. O casi siempre.

Sin embargo, en esta ocasión, cuando en el festejo estuvo muy presente la dana -desde el momento que se presentó el cartel alegórico, precisamente centrado en el daño sufrido por los animales-, ayer se anunció una de baja intensidad, pero lo suficiente como para malograr en parte el siempre peculiar desfile.

Celebración de Sant Antoni en València /

No faltaron los animales de compañía, aunque lo hicieran en menor medida que en otras ocasiones -con, además, un público infantil más reducido-. Pero si se echó algo de menos fue el largo, larguísimo desfile de carros de los labradores que, venidos de todas partes de la geografía valenciana, acuden a sentir la ciudad como propia. Unos pocos carros de labranza, más caballos de recreo constituyeron la pequeña y forzosa presencia de este año.

A cambio, el festejo incluyó un homenaje sincero a los héroes de cuatro patas. Tras el desfile de los caballos de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, los uniformados volvieron con sus unidades caninas. Que fueron reconocidas por el trabajo desarrollado durante la dana en la ingente labor de búsqueda y rescate.

El momento más emotivo

Y además de los animales, las personas. Porque uno de los momentos especialmente emotivos fue el del Servicio Aéreo de Rescate de Salvamento Marítimo. Vinieron acompañados del matrimonio de Manises que se hizo viral por ser izados junto a "Crema", el pequeño perro de caza que también acudió. Como superviviente de una comunidad de animales, el de la granja del matrimonio, que perdió numerosos animales incluyendo a la abuela de la joven perra.

Fue un momento emotivo: el reencuentro entre el matrimonio de José Fernández y Mari Carmen Femenía y sus rescatadores. "Nos sacaron a los dos y mi hijo, uno a uno". Y tal como decían los responsables de seguridad, no era fácil: "Estábamos en el aeropuerto. Nosotros sí que pudimos salir por la tecnología, pero no fue una operación fácil porque no era el medio habitual del Salvamento Marítimo. Aquí hay cables de alta tensión y otros obstáculos".

Hubo lágrimas mientras "Crema" parecía como ausente. "Está nerviosa" reconocía José. "Pero es toda una campeona de caza". Ahora hay que rehacer la vida. "Estamos muy mal, en mitad de una casa de campo en Rib-roja que nos han dejado. Perdimos bastantes animales: el caballo, perros, pollos, conejos... teníamos de todo. Se han salvado ocho perros porque han ido apareciendo". Ahora era el momento del reencuentro con sus salvadores. "Tenia muchas ganas de verlo porque les debemos la vida. Nosotros dos y nuestro hijo"

Una fiesta unánime

Es Sant Antoni una fiesta que pone de acuerdo a toda la corporación municipal. Más allá de que acudan la alcaldesa y la titular de fiestas, Mónica Gil, el resto de formaciones también tienen una presencia unánime en el acto de homenaje a la cultura rural. María José Catalá también ha resaltado “el valor añadido que tiene esta fiesta que se alinea con la política municipal de fomentar el Bienestar Animal que se materializa con acciones como la ampliación de las instalaciones del centro de acogida de animales de Benimàmet para dignificar la protección animal”; y de esta manera, ha aludido “a la futura mejora de estas instalaciones que duplicarán el espacio para que los animales puedan pasear y realizar ejercicio al aire libre”.

“Además, esta celebración nos identifican como sociedad, es un legado inmaterial fundamental que debemos preservar y que también rinde homenaje a la agricultura y a la huerta de València, donde trabajan muchos animales de cultivo, que hoy también han sido bendecidos y han participado en el desfile de Sant Antoni”, ha añadido. De homenaje a los perros de la dana destacó ese "merecido" homenaje a los dos tipos de agentes de las unidades caninas y que, en situaciones como la visita es el momento de destacar "la importancia de poner en valor la inestimable e importante labor de las mencionadas unidades que han participado en los operativos de ayuda, y a todos sus miembros, algunos de los cuales son vecinos de las pedanías afectadas".