Los socialistas amplían la documentación de la denuncia contra Badenas con fragmentos de su propio libro

El portavoz del Grupo Municipal Socialista, Borja Sanjuán, ha anunciado que su formación ha ampliado la documentación aportada en la denuncia presentada ante la Fiscalía contra Juan Manuel Badenas, segundo teniente alcalde de València y portavoz de Vox en la ciudad, por presunto delito de odio. "Ayer no solamente fue un cobarde, sino que además mintió porque dijo que él solamente se hacía eco de una noticia cuando es evidente se trata de su propio marco", ha asegurado y ha explicado que "en su propio libro atribuye la condición de gente peligrosa a todas las personas migrantes".

En concreto, la documentación sumada a la denuncia son dos tuit, un retuit y dos fragmentos del libro del propio Badenas. En el primer tuit aportado, del 24 de septiembre, el voxista escribe que su partido "anuncia un plan de acción contra la invasión islámica". En el segundo, del 27 de agosto, escribe que "las palabras de @guidoprincesa ante la invasión masiva de ilegales toman más fuerza". Y recoge dichas palabras: "Si a estas alturas aún se cree que el peligro es la 'ultraderecha', usted es idiota". El retuit amplifica un mensaje de Ignacio Garriga donde cuenta que "la Generalitat de Cataluña del señor Illa" le expedienta por decir que quiere que "Cataluña siga siendo Cataluña, ni Argelia ni Marruecos". Garriga añade "que me multen las veces que haga falta" y "no quiero menús halal".

En cuanto al libro titulado La Derecha: La imprescindible aportación de la Derecha a la sociedad actual, los socialistas adjuntan varios párrafos donde Badenas habla de "capital social moral de la sociedad". El texto reza: "Lo que desde luego es un contrasentido para los conservadores es que les suban los impuestos para implementar políticas que atentan contra el capital moral de la sociedad, en la medida que la hacen menos fiable y disminuyen la seguridad jurídica y/o social". En el segundo párrafo señalado por los denunciantes, el catedrático de Derecho Civil escribe: "Como veremos más adelante, esto de las fronteras más o menos marcadas y sobre la fuerza o debilidad de la nación tiene bastante que ver con el capital moral de la sociedad".

Así, en el escrito dirigido a la Fiscalía contra los delitos de odio y dentro del marco de la investigación al segundo teniente de alcalde, Borja Sanjuán explica que su grupo ha podido saber que el investigado centrado su defensa en la ausencia de intencionalidad y, por tanto, la no concurrencia del elemento subjetivo del tipo penal del artículo 510 del Código Penal, a lo que opone documentación que, a su juicio, acredita "un comportamiento continuado e intencionado del investigado en generar hostilidad hacia el colectivo migrante residente en España".

Por tanto, ha hecho hincapié Borja Sanjuán en declaraciones a los medios de comunicación, "se tratan de unas declaraciones premeditadas en las que Badenas atribuye la comisión de un asesinato a una persona migrante y las hace con el agravante de ser miembro del gobierno municipal". Sanjuán ha remarcado que el socio de María José Catalá en el gobierno municipal "tenía la obligación de acudir a las fuentes institucionales y contrastar la información antes de lanzar un bulo".

"Las declaraciones de Badenas son falsas porque su intención ese día, en otros tuits y en otras muchas declaraciones e incluso en su propio libro publicado, como aportamos a la Fiscalía, es atribuir la condición de asesinos y gente peligrosa a todas las personas migrantes", ha expuesto el socialista.

"No es un ciudadano que comenta una noticia"

Sanjuan ha denunciado que el portavoz de Vox está "generando odio de manera reiterada y desde su responsabilidad pública". "Badenas no es un ciudadano más que comenta una noticia sino el segundo teniente alcalde de Valencia y, por tanto, tenía la posibilidad de informarse de lo que de verdad había ocurrido y no solamente no lo hizo o sí lo hizo siguió mintiendo a sabiendas para tratar de generar violencia en las calles de la ciudad".

"La pregunta es hasta cuándo va a mantener María José Catalá a este señor como teniente alcalde del Ayuntamiento de Valencia para vergüenza de todos los vecinos y vecinas y para peligro de aquellas personas contra las que está intentando sembrar odio", ha concluido el portavoz socialista.