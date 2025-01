El aparcamiento en zona verde, en el punto de mira del gobierno municipal

El aparcamiento en zona verde está en el punto de mira para el gobierno municipal encabezado por la alcaldesa María José Catalá. Las plazas de estacionamiento regulado en superficie de color verde, donde solo pueden aparcar los vecinos del barrio, cotizan a la baja en la política de movilidad que impulsa el concejal Jesús Carbonell, quien defiende que estas plazas reservadas a los residentes están infrautilizadas por el día. El regidor ha avanzado que ante la solicitud de la Asociación de Vecinos de Arrancapins-la Petxina, que han pedido al consistorio medidas para pacificar el tráfico en la zona, van a optar por pintar solo plazas naranjas y no habrá verdes. Para Carbonell, las plazas de color "taronja" son más operativas ya que permiten estacionar a los residentes y también a los conductores de fuera durante unas franjas horarias y previo pago en el parquímetro. El regidor de Movilidad del PP defiende que el anterior gobierno formado por Compromís y PSPV "inventó esta zona verde que no existe en muchas ciudades", una fórmula que combinada con las plazas naranjas, "genera tráfico de agitación que es más molesto para los residentes y más contaminante" ya que los conductores de fuera del barrio dan más vueltas para aparcar en zona naranja, un espacio que ocupan también vecinos. "Dicen que la zona verde la inventó Rita Barberá pero no es cierto fue un inventó del Govern del Rialto", insiste Carbonell.

"Las plazas naranjas son más efectivas"

Antes de actuar en la Petxina, Movilidad ha analizado cómo están funcionando las dos modalidades de estacionamiento en barrios donde ya están en marcha y la conclusión es que en este barrio se va a optar directamente por pìntar todo en naranja, porque las plazas de rotación son más efectivas ya que sirven tanto para los vecinos como para el conductor de fuera. La conclusión de este informe previo es que el aparcamiento residencial en las plazas verdes "es poco eficiente ya que hay un elevado porcentaje de las mismas, ya que están vacías durante el día porque los vecinos se desplazan". Normalmente, a su puesto de trabajo. Así, en Ciutat Vella, el 28,4% de las plazas verdes están vacías; en Russafa, el 32,1%; y en la Roqueta, el 37,5%". En el Botànic, el porcentaje es menor pero las plazas verdes vacías llegan al 10,5%. En cambio, "la zona naranja tiene una ocupación media de entre el 80 y el 85%, de las cuales el 90% son vecinos". Una ocupación del 85% "es muy alta" y significa que cada día "hay muchos conductores dando vueltas para aparcar". Los foráneos del barrio tratan de aparcar y "provocan tráfico de agitación dando vueltas y buscando plazas naranjas libres".

Con la nueva política de movildad que se va a aplicar en Arrancapins-la Petxina, "pretendemos garantizar aparcamiento a los vecinos y al mismo tiempo evitar que los no vecinos generen este tráfico de agitación buscando plaza. Y para ello proponemos un nuevo esquema en Arrancapins, que consiste en contemplar zona naranja como única tipología, que no merma los derechos de aparcamiento de los vecinos según los datos que he expuesto", puntualiza Carbonell.

Movilidad ha detectado que los vecinos que tienen sus plazas garantizadas, con sus tarjetas verdes en curso, a veces ocupan también plazas naranjas, sobre todo en la tarde-noche, al volver de trabajar. Esto provoca que haya menos estacionamiento disponible para usuarios de fuera del barrio y que las plazas verdes no estén bien utilizadas."Vacías especialmente por el día", como afirman estas fuentes municipales.

"No se van a quitar todas las plazas verdes de la ciudad"

Antes de la dana hubo una reunión entre consistorio y vecinos de Arrancapins-la Petxina, y se les informó de que se iba a hacer este estudio sobre la zona verde en diversos puntos de València. En una próxima reunión, se comunicará a los residentes estos resultados y se les comunicará que en la nueva reordenación del estacionamiento en el barrio solo habrá plazas naranjas. Ahora bien, esta es una iniciativa que se va a aplicar en esta zona de València "pero no quiere decir que se van a quitar todas las plazas verdes o exclusivas para vecinos en el resto de la ciudad". "Este nuevo modelo -subraya Carbonell- vamos a probarlo en la Petxina para ver cómo funciona porque tampoco estamos en posesión de la verdad absoluta". Eso sí, el objetivo de Carbonell es avanzar sin prisa pero sin pausa: "creo que antes del verano podrá estar en marcha la nueva regulación del estacionamiento en superficie en Arrancapins-la Petxina", sostiene.

Calle de Ciutat Vella Nord que se cambió de verde a naranja para favorecer la rotación. / Francisco Calabuig

El precedente de Ciutat Vella Nord

Hay que recordar que con motivo de la reordenación del tráfico en el Área de Prioridad Residencial Ciutat Vella Nord, que materializó el equipo de Catalá a primeros de 2024, ya se transformaron un total de 31 plazas verdes, de uso exclusivo para los residentes, a naranjas o de uso compartido con conductores de fuera del barrio. Este cambio buscaba en su momento que conductores que tienen que acceder al APR con frecuencia, pero no viven en el barrio, puedan tener alternativas para estacionar siempre y cuando paguen en el parquímetro. Entre otras cosas, fue una solicitud planteada por falleros y comerciantes de la zona.

Las plazas que permiten aparcar en Ciutat Vella a los foráneós del barrio se ubican en estos emplazamientos:

*14 plazas en la calle Salvador Giner

* 5 plazas en la calle Doctor Chiarri

* 5 plazas en la calle Na Jordana

*4 plazas en la calle Corona

*3 plazas en la calle Beneficiencia