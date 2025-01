Compromís pide que no se hagan las nuevas líneas de metro, una de ellas a La Fe

El grupo municipal de Compromís en el Ayuntamiento de València pedirá a la alcaldesa de València, María José Catalá, que inste a la Generalitat la paralización de las líneas L11 y L12 y a retomar la L10. La formación valencianista estima que los trazados propuestos por Ferrocarrils de la Generalitat cuentan con informes técnicos desfavorables y han recibido una avalancha de críticas por parte de muchos sectores de la ciudad. Por el contrario, Compromís propone que se impulse la ampliación de la L10 conectando el frente marítimo y que se destine la elevada inversión prevista para las fallidas L11 y L12 a necesidades más urgentes como por ejemplo el aumento de las frecuencias de la L2 del metro entre Llíria y València y del resto de las líneas, o la creación de los carriles VAO en la A3, la CV5 y la V31.

Otros refuerzos

“Gastar la enorme cantidad de dinero público que costarán estas dos nuevas líneas de tranvía, cuando a día de hoy es una urgente necesidad invertir recursos en mejorar las redes de transporte existentes, tanto las de metro ya en funcionamiento, como las de Metrobús que dan un servicio de transporte de baja calidad a más de 1,5 millones de valencianos no tiene mucho sentido. Pero seguir empeñados en ello cuando además son proyectos cuyo diseño cuenta con un amplio consenso en su contra es algo ya extremadamente difícil de justificar”. De este modo, el concejal de Compromís Giuseppe Grezzi, ha resumido los motivos por los que la formación valencianista presentará la próxima semana una moción con la que esperan que todos los grupos del pleno municipal trasladen a la Generalitat “el que es el sentir mayoritario de los vecinos de València: que se detengan los planes de ampliación de las líneas 11 y 12 de la red de tranvías de la ciudad, realizados aparentemente con el mismo desinterés por la calidad del servicio y de nuevo de espaldas a la ciudad, que la red ya existente”.

Las nuevas líneas

Como recuerda Grezzi en su moción, la Consellería de Medio Ambiente, Infraestructuras y Territorio tramita en la actualidad los proyectos de construcción de 2 nuevas líneas de tranvías en la ciudad de València, denominadas L11 y la L12, esta última con llegada hasta el hospital La Fe, y la exposición pública de los ‘Estudios Informativos de la Ampliación de las líneas de Tranvías de MetroValència’ ha provocado una inmediata “avalancha de críticas por parte de muchos sectores sociales de la ciudad de València”.

En primer lugar, subraya Grezzi, por el saldo negativo de los estudios de demanda que acompañan los proyectos, “es decir, que el número de viajeros previstos está por debajo del mínimo exigible para justificar una inversión de este calibre”. En segundo, porque los trazados previstos para las dos nuevas líneas de tranvía “no parecen los más adecuados” para conseguir un cambio sustancial del reparto modal. De hecho, apunta, “los trazados propuestos se hacen a expensas de los carriles bicis ya existentes, sacrificando espacio de las aceras por donde camina la gente, y a expensas de sacrificar centenares de árboles de gran envergadura y de zonas verdes, todo para preservar el exceso de carriles motorizados existentes”.

Líneas de metro de València. / Levante-EMV

Duplicación de la EMT

A todas estas externalidades negativas hay que añadir que, a tenor de lo que indican los Estudios Informativos, según puede desprenderse de la documentación las 2 nuevas líneas proyectadas, están en gran parte desconectadas de la red de Tranvía y Metro existentes y suponen en la práctica una duplicación de la red de líneas de la EMT diurnas y nocturnas, que ya ofrecen una amplia cobertura en toda la ciudad e incluso hacia pueblos del Área Metropolitana.

“Curiosamente”, subrayan desde Compromís, este “entusiasmo de la Generalitat por imponer en València unas líneas que no se han trabajado con los técnicos municipales de Movilidad” que son los realmente conocedores del funcionamiento de la ciudad y sus necesidades, choca con su anuncio implícito de la paralización de la L10 para conectar Natzaret con el Cabanyal por el frente marítimo. “Un hecho incomprensible, dado que, si se tiene que dar prioridad inversora a algunas de las redes, es justamente esta la que tiene que ser prioritaria”, apunta Grezzi, que se pregunta si el abandono de este proyecto se debe a que, “a diferencia de los otros, no atraviesa una zona de expansión, con el beneficio que supone para encarecer las promociones de los PAIS en construcción su anuncio sobre el papel, aunque el servicio que vayan a ofrecer a posteriori pueda ser mediocre. Eso explicaría todo, aunque esos informes, por lo que sea, no los proporcionan”.

Dadas estas circunstancias, y el hecho de que todavía está pendiente la aprobación del Plan de Movilidad Metropolitano de València, que tendría que ser el documento marco para impulsar todas las estrategias de movilidad del Área Metropolitana así como la ampliación de las redes de transporte colectivo y que 8 años después del inicio de su tramitación nada se sabe (“contenía muchas incongruencias y datos desfasados que obligaron a que en su día la concejalía de Movilidad Sostenible presentáramos muchísimas alegaciones para que fuera de verdad un documento útil”, recuerda Grezzi), desde Compromís se ha lanzado esta propuesta para que el gobierno municipal exija a la Generalitat la parada de este proyecto y redirija su inversión a las necesidades reales y más urgentes e materia de movilidad sostenible, tanto de la ciudad de València como de su área metropolitana.

Revisión general

Entre ellas, además de instar a la Consellería de Medio Ambiente, Infraestructuras y Territorio a paralizar la tramitación de los proyectos de las líneas de tranvía L11 y L12; Instarla también a impulsar urgentemente el proyecto de ampliación de la L10 desde Nazaret hasta los barrios del frente Marítimo, para así conectar el resto de la red ya existente; a impulsar los proyectos de mejora de la red de metro existente, tal y como se anunció hace tiempo y de la que nada se sabe; a la creación y vigilancia de nuevos carriles VAO exclusivos para vehículos de Alta Ocupación y transporte público en la A3, la CV5 y la V31; y a ampliar la red de carriles buses protegidos y separados de la circulación motorizada para mejorar el servicio que presta la EMT.