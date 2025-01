Los empresarios valencianos alertan sobre la fuga de negocios por la inundabilidad del área metropolitana

Una de las posibles consecuencias de la barrancada del 29 de octubre, habrá que ver hasta qué punto, es el miedo de las empresas a construir en suelo demostradamente inundable. Así lo ha manifestado la consejera delegada de Europa Travel y presidenta de Confederación Empresarial de la Comunitat Valenciana (CV), Eva Blasco, durante su comparecencia en la comisión de estudio y reconstrucción de la dana celebrada en horario vespertino.

Blasco ha explicado que la CEV dirige parte de sus esfuerzos actuales a las infraestructuras hidráulicas con el objetivo de proporcionar certezas al sector empresarial. "Hay riesgo de deslocalización por la inudabilidad del área metropolitana, de que las empresas no quieran construir en determinadas zonas o las aseguradoras no quieran asegurar a empresas en zonas inundables. Y también puede haber deslocalización de personas, de gente que ya no quiera vivir aquí", ha alertado Blasco sobre la relación a la posible fuga de inversión y talento que convendría taponar proporcionando seguridad a todos los niveles.

Blaco ha comenzado su comparecencia radiografiando la afectación del tejido empresarial valenciano, algo que, aunque se viene haciendo casi a diario en los últimos meses, la presidenta de CEV Valencia ha querido volver a recordar. Lo ha hecho mediante cifras: un tercio de la provincia, 61.000 empresas, 34.000 autónomos, 66.000 locales, 63 parques empresariales y un 20% del PIB de la provincia; tal es la magnitud de la tragedia en términos económicos.

“Es importante que no dejemos de repetirlo. En Madrid o Bruselas no se es plenamente consciente de la magnitud de la catástrofe y de la necesidad de las ayudas directas y ágiles que tienen nuestro territorio, nuestros ciudadanos y nuestras empresas para seguir adelante”, ha incidido Blasco. “Nuestras necesidades no pueden medirse en términos de PIB, en el PIB no computa la destrucción de activos y esta es inmensa. Pensar que el impacto es de dos décimas en el PIB español es desconocer nuestra realidad”, ha seguido, expresando a continuación varias preocupaciones y varias peticiones.

Empobrecimiento en cinco años

En el capítulo de temores Blasco ha manifestado que la economía provincial podría enmascarar su caída del PIB en este 2025 dedicado a la reconstrucción, pero también podría salir de dicha fase con un tejido productivo hecho trizas, dando lugar a una València empobrecida en el plazo de cinco años. La segunda preocupación es más perentoria: el 70% del tejido productivo de València está constituido por microempresas y autónomos que están afrontando prácticamente a pulmón la reapertura de sus negocios.

En este sentido la presidenta de CEC Valencia ha exigido –sobre todo al Gobierno central, al que le ha afeado tener "poca voluntad política– más ayudas directas a pequeños negocios que ya venían muy endeudados de la pandemia y ahora, ante una nueva catástrofe que ha dejado daños materiales, ven como las indemnizaciones del consorcio se demoran sine die. Asimismo, Blasco ha pedido menos trabas burocráticas para acceder a las ayudas, indemnizaciones o créditos ICO. Finalmente, la empresaria ha reclamado que la trágica riada al menos sirva para reforzar la política metropolitana.

