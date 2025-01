El mayor experto en el barranco del Poyo: "Se puede desviar caudal al nuevo cauce para proteger l'Horta Sud"

El catedrático de Ingeniería Hidráulica de la Universitat Politècnica de València, Félix Francés, autor de la propuesta de encauzamiento del barranco del Poyo de 2006 pendiente de ejecutar por la Confederación Hidrográfica del Júcar,ha asegurado en la comisión de estudio de la dana de València Félix que la conexión del barranco del Poyo con el nuevo cauce supondría un riesgo menor de desbordamiento para esta infraestructura que salva a València de las temidas riadas del Turia. "València y el nuevo cauce -ha asegurado- puede ceder algo del caudal para proteger a los municipios de l'Horta Sud".

Todo dependería, ha continuido de "dónde cayese la tormenta" si aguas arriba como ocurió el 29 de octubre o más abajo. Hay que hacer números, pero la conexión del Poyo con el Nuevo Cauce, supondría en todo caso, apunta el experto, "una reducción del nivel de protección de 50 años" de la infraestructura del nuevo cauce, proyectada para proteger a la ciudad durante 500 años, con una capacidad para 5.000 metros cúbicos por segundo. El caudal pico en Poyo fue 2.800 metros cúbicos por segundo y el agua que cruzó la pista de silla fue de 4.000 metros cúbicos por segundo. Fue una lluvia de gran magnitud. Si bien, ha insistido en que el periodo de retorno de inundación catastrófica como la de octubre es de 2.000 años.

Para Francés, los planes de emergencia locales "son mejorables". "Las infraestructuras de protección se cruzan con el planeamiento urbanístico, con las redes de transporte..." De ahí, ha destacado el ingieniero la conveniencia de acudir a un plan de riesgo de inundaciones metropolitano. Las afecciones son múltiples y cita "las entradas y salidas del puerto de València van a tener influencia en las inundaciones del área metropolitana".

Félix Francés ha hecho este lunes una completa exposición de la evolución de la riada el fatídico 29 de octubre en la que cayeron grandes cantidades de agua, pudo ser la cuarta tormenta más importante en caudal de los últimos tiempos pero cayó en tan corto espacio de tiempo y con una pendiente tan fuerte acompañada de sedimento que fue una catástrofe. Francés ha destacado, lo que ya se ha dicho, que las alertas no llegaron a tiempo y que la sensación de riesgo en la población era baja porque en la parte baja de l'Horta Sud no llovía.

También ha hablado el experto de la ausencia de un sistema de previsión de caudales en ríos y barrancos que permita avisar a la población con varias horas de antelación. Al no existir estos modelos de previsión en la CHJ el tiempo de alerta a la población fue de dos horas. Si estuvieran implantados estos sistemas habría un margen de seis horas. A juicio de Francés no son necesarios más sensores en barrancos y ríos pero si implantar un sistema moderno de prevención de inundaciones que permite convertir las previsiones meteorológicas en una predicción de caudales precisa. "Es fundamental tener una cadena de modelos para ganar tiempo de actuación". A preguntas de Vox sobre la influencia que la falta de limpieza de los barrancos pueda haber tenido en la tragedia, para Francés "no compensa el coste y la destrucción de ecosistemas", al tiempo que si abogó por diseñar puentes de mayor resistencia.

Infraestructura verde y obras

Sobre las infraestructuras necesarias para estar preparados ante nuevas catástrofes, el catedrático de ingeniería destacó que no se deben mezclar "soluciones internas en las ciudades como tanques de tormenta y colectores, con soluciones externas en cauces. "No hay una receta única". "Los corredores verdes, las zonas de laminación, y medidas de ingeniería verde basada en la naturaleza se han visto en puntos como la Vega Baja insuficientes, pero con medidas solo estructurales no se resuelve el problema, además se genera una sensación de falsa seguridad pero puede aumentar el riesgo". "Donde no se pueden hacer obras de reforestación y de infraestructuras verdes hay que ir a encauzamientos", ha detallado.

Francés ha recordado que las obras hidráulicas que la CHJ tiene pendientes de hacer desde 2006 costaban 150 millones de euros, una minima parte de los costes que tendrá ahora la reconstrucción. Ha insistido el experto en la necesidad de que se cumplan las restricciones de construir en zonas inundables y que se respeten los límites que marca el Patricova. La experiencia de l'Horta Sud "puede servir para mejorar el Patricova". También, se deben mejorar los protocolos de alertas y que la población "aprende a convivir con el riesgo. Si se sabe qué hacer y cuando hacelo reduces el riesgo".