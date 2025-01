Nueva vida para la centenaria Estación del Norte

La de Canfranc (1928) es quizás la más famosa de las antiguas estaciones de tren adaptada a nuevos usos, en su caso, hotel de lujo. Está por ver si este podría ser el destino de la histórica Estación del Norte de València (1917), obra de Demetrio Ribes y joya del modernismo, tras la construcción de la futura e intermodal Estación Central, cuya redacción de proyecto acaba de sacar a licitación Adif, el administrador de infraestructuras ferroviarias dependiente del Ministerio de Transporte. De momento, Adif ha pedido a los licitadores, que aporten ideas sobre posibles usos para la terminal, que goza de máxima protección como Bien de Interés Cultural.

Fuentes de Adif consultadas aseguran que la intención no es desprenderse, ni enajenar ni ceder la terminal, como han hecho otras sociedades estatales con su patrimonio inmueble, como es el caso de la Sociedad Estatal de Correos y Telégrafos que en 2022 cerró un acuerdo de compraventa del Palacio de Comunicaciones de Valencia, la histórica sede de Correos, por casi 24 millones de euros con la Generalitat. El anterior Gobierno del Botánic quería darle un uso cultural al inmueble, que aún no se ha terminado de concretar.

No se venderá

Las fuentes de Adif consultadas aseguran que la intención es que la centenaria Estación del Norte, que está siendo objeto de la primera rehabilitación integral de su historia, «siga formando parte del complejo ferroviario». En qué forma es lo que de aquí a julio las empresas interesadas en desarrollar el proyecto pueden plantear. Adif está abierta a todos los planteamientos. «No sabemos si se mantendrá como terminal de cercanías o si se podría destinar a usos comerciales o de oficinas». La rehabilitación, que arrancó con un presupuesto cercano a los 18 millones de euros en julio de 2023 y estará finalizada a principios de 2026, en todo caso, supondrá una renovación total del inmueble, donde ya se ha completado casi la retirada de la marquesina antigua de amianto que será sustituida por una nueva cubierta de piezas de zinc con forma de escama de pez y que estará remata por un lucernario que dará luminosidad al vestíbulo. Es una actuación similar a la que se lleva a cabo en la terminal histórica de A Coruña, un edificio singular de 1937 y estilo neorrománico, que se integrará en una nueva estación intermodal y cuyo vestíbulo se transformará en un área comercial.

Sobre el uso futuro de la Estación del Norte han querido reflexionar para Levante-EMV vecinos y expertos, entre ellos, el arquitecto e investigador Francisco Taberner. El que fue presidente del Colegio Territorial de Arquitectos apunta que «tener la llegada del ferrocarril en el centro de la ciudad es un verdadero lujo al que no deberíamos renunciar, sobre todo para las líneas de Cercanías, pero también para el AVE». «Los viajeros gozan de una indudable ventaja al no tener que perder el tiempo buscando otro medio de transporte para acceder al centro. «Algo que en Madrid se ha perdido ya que te puede costar lo mismo el taxi desde Chamartín al centro que el AVE desde Valencia según el día seleccionado».

La terminal ferroviaria, con la cubierta de fibrocemento antigua, en pleno centro de València / Levante-EMV

Vecinos: "No más hostelería»

La presidenta de la Federación de Asociaciones de Vecinos, MªJosé Broseta, asegura que una vez se construya la nueva terminal intermodal «esta maravilla del patrimonio histórico que es la Estación del Norte» debería «destinarse a uso público y pueda ser visitable, que no ocurra como con el edificio de Correos». Broseta asegura que la construcción de la nueva Estación Central es una oportunidad para ganar un espacio de gran calidad en pleno centro para uso ciudadano». Su destino, añade, «albergar exposiciones y usos culturales», evitando ante todo, recalca Broseta, «que acabe siendo un lugar para bares y terrazas o un centro comercial».

Oficinas o gastronomía

El ingeniero Ignacio Muelas (Nova Ingeniería), cuyo despacho rehabilitó el Mercado de Colón, también obra de Demetrio Ribes, recuerda que antes de la actuación en Colón todo el entorno era una zona gris y degrada. Tras la reforma, el edificio modernista se ha convertido en un espacio de encuentro, con cafeterías y un mercado «gourmet», que ha revitalizado esta zona del exclusivo l’Eixample. La idea inicial era crear un espacio de restauración y venta y el «resultado ha funcionado». «No se que planes tiene Adif para la Estación del Norte pero una combinacion asi creo que seria lo mas recomendable. Aunque es un edifico mas cerrado que el mercado de Colón». «En el entorno ya hay demasiadas tiendas y zonas comerciales, no creo que se necesiten más, pero si veo que la gastronomía local de calidad es uno de nuestros atractivos y esto quizás sería lo más apropiado para la Estación del Norte, además, contribuiría a revitalizar y dar calidad a la zona». «Los usos culturales que es algo que se suele proponer, es muy típico, pero no lo veo claro si no hay un proyecto definido porque puede caer en lo mediocre».

El coautor del diseño ganador del concurso de ideas de la Plaza del Ayuntamiento convocado por el anterior gobierno, Miguel del Rey, apunta que la Estación del Norte «es un edificio de gran valor para la ciudad, tanto por su arquitectura como por su ubicación». «Es un hito en si mismo en el paisaje urbano, pero debe aspirar a ser un nodo del eje del centro de la ciudad». «Su uso debe permitir una vida compleja, diversa, donde comercio, cultura y espacios lúdicos se den la mano dentro de las salas modernistas o bajo la gran bóveda convertida en plaza cubierta de feliz diseño», apunta del Rey

