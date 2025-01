València dedicará una plaza a las víctimas de la dana

La Comisión de Cultura del Ayuntamiento de València debatirá este martes la propuesta de renombrar la explanada de la avenida de Aragón donde se encuentra el monumento a las víctimas de las riadas como 'Plaza de las víctimas de la dana del 29 de octubre de 2024'.

La medida se enmarca en el plan de trabajo de la Comisión No Permanente para la Recuperación de las zonas afectadas por la dana y responde a un acuerdo plenario alcanzado el pasado 20 de diciembre, según un comunicado del Ayuntamiento.

El concejal de Acción Cultural, Patrimonio y Recursos Culturales, José Luis Moreno, ha detallado que la iniciativa busca "rendir homenaje" a las víctimas de las riadas que asolaron parte de la provincia.

No afectará a los residentes

Moreno ha subrayado que este cambio "no afectará en modo alguno a los residentes y comerciantes de la zona", ya que solo se modifica la denominación de la explanada, es decir, del tramo de mediana ajardinada donde se encuentra el monumento, sin alcanzar las aceras de ambos lados de la avenida.

El espacio afectado, según la cartografía municipal, está ubicado en la avenida de Aragón junto a la plaza de Zaragoza.

El Monumento que se encuentra en la mediana fue diseñado por el escultor Ramón de Soto Arándiga e inaugurado en octubre de 1982, coincidiendo con el vigésimo quinto aniversario de la gran riada de 1957, que causó numerosas pérdidas humanas y materiales en la ciudad.

Compromís pide que se consulte a los vecinos

La concejala de Compromís per València Lucía Beamud ha criticado que "de nuevo, en una cuestión tan sensible, la alcaldesa de València trabaje de espaldas a las vecinas y vecinos de las pedanías afectadas por la dana", y pide que no se tome ninguna decisión hasta que no se consulte con ellos.

Beamud ha recordado en un comunicado que su grupo propuso en el último pleno que se dedicará una calle o plaza para conservar en la memoria colectiva a las víctimas de la dana.

"Sorprendentemente Catalá y su gobierno vaciaron de funciones el pleno (como máximo órgano de decisión) y dijeron que era un tema que debía estudiar la comisión 'fake'" de la dana, que no ha deliberado nada al respecto", agrega.

Critica por último que, además, "unilateralmente y de espaldas a los vecinos y vecinas decidan una ubicación a más de 5 kilómetros de donde ha sucedido toda la tragedia".