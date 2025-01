"Muchos animales rescatados tras la dana venían de una situación de maltrato grave"

La comisión de estudio y reconstrucción de la dana organizada por el Ayuntamiento de València recibió ayer a Amparo Requena, presidenta de la protectora de animales Modepran, que aportó una perspectiva distinta sobre el sufrimiento acumulado la noche de barrancada y los días posteriores.

Requena empezó teniendo un recuerdo para los miles de animales fallecidos, los que habían tenido una doble victimización al perder a sus familiares y los que estuvieron días vagando a la intemperie.

Acto seguido explicó que la dana había golpeado muy duramente a la protectora. El refugio de Carlet colapsó debido a un tornado el día 28 de octubre y el desbordamiento del río Magro el Día D. “Los animales estaban con el agua al cuello, literalmente. Hicimos un llamamiento a los vecinos de València para que los acogieran temporalmente y nos trajimos al refugio de Benimàmet a 500 perros y 200 gatos. Ha sido horrible”, relató.

Afortunadamente la respuesta de la ciudadanía fue ejemplar y, tal como documentó Levante-EMV, los días posteriores a la catástrofe se formaron colas en la puerta de la protectora de gente que quería echar una mano. Además, se improvisó un segundo espacio de acogida de animales en el campo de fútbol de Benimaclet coordinado por voluntarios. El CEU también prestó ayuda, así como las clínicas veterinarias. "Toda esta ayuda fue muy importante. Sin ella hubiese sido imposible sobrevivir", reflexionó.

Detallada la angustia vivida, la responsable de Modepran aprovechó su comparecencia para plantear posibles mejoras en el cuidado de los animales. Dijo algo evidente que en una catástrofe tal vez se pierda de vista: “Son seres vivos y en una emergencia también hay que atenderlos. Quizás se debería haber indicado a las entidades y el voluntariado habilitados para asistir a estos animales”.

“Por otra parte, hay un problema de falta de identificación de animales. Nos está costando que algunos ayuntamientos identifiquen a los animales a nombre del consistorio, y luego es imposible identificarlos. Gracias al colegio veterinario se han ido ‘chipando’ los animales sin rellenar todos los campos”, explicó Requena. "Muchos de esos animales que se abandonan en esos pueblos acaban viniendo a València, y habría que instar a los pueblos a cumplir la ley”, añadió.

Requena hizo extensible la crítica a los responsables de los animales que terminan vagando por campos y carreteras. "El 90% de los animales que se recogen por ahí no están identificados de ninguna manera. No se está cumpliendo la ley y no se va a poder identificar a los responsables, algo que es obligatorio”.

Ahondando en esa desatención, la presidenta de Modepran explicó que tras la dana tanto la UME como Protección Civil habían rescatado "muchos animales que estaban en condiciones de maltrato grave" antes de la barrancada. "Como no ha habido coordinación en apuntar dónde se rescataron, ese maltrato queda impune. También hallamos muchos animales muertos atados o encadenados. Nos hubiese gustado tener la trazabilidad para poder actuar jurídicamente, pero tampoco se podrá hacer”, lamentó.

"Vemos mucha falta de información"

En este sentido, Requena llamó a diseñar un protocolo para evacuar a animales en situaciones catastróficas como pandemias, riadas, tornados o incendios y mapear las localidades de tal forma que se conozcan los puntos de concentración de animales para poder trasladarlos a terrenos de seguridad en situaciones de urgencia. Además pidió más formación para las autoridades y la ciudadanía en general. "Estamos viendo muchas carencias y falta de información. Todavía se abandonan perros en fincas para que las cuiden", denunció.

Finalmente, contó que la realidad de los animales que "llegaron deshechos a Modepran" sigue siendo complicada, pues muchos están volviendo a la protectora después de la adopción temporal. "Da mucha pena ver cómo vuelven perros viejitos que han estado varios meses en casas con calefacción y sofá".