Metrovacesa aplaza del desalojo de una alquería okupada en Benimaclet

El desalojo de una de las alquerías del conjunto de Patach, en Benimaclet, previsto para esta mañana ha quedado finalmente aplazado. Es el segundo intento de desalojar la alquería desde que arrancó el nuevo año por parte de Metrovacesa, la promotora del PAI de Benimaclet Este que última el diseño del plan urbanístico para presentarlo al ayuntamiento y que esta semana ha anunciado un acuerdo con la "Asociación Cultural l’horta de Valéncia" para la cesión para usos ciudadanos de esta alquería. Un grupo de unas treinta personas se ha concentrado esta mañana a las puertas de la alquería, donde se desarrollan actividades culturales.

Metrovacesa ha cerrado el acuerdo con la entidad cultural para la cesión de la alquería sin haber desalojado la alquería. "No sabemos cuando podremos acceder al edificio", apuntan fuentes de la citada asociación. No hay plazo para un nuevo desalojo, de momento, apuntan los ocupantes a este diario. La promotora ya ha intentado desalojar otras de sus propiedades en el PAI de Benimaclet, aunque no ha llegado a consumar el lanzamiento judicial. Los terrenos que la promotora adquirió al anterior propietarios (Urbem) fueron ocupados, tras años de parálisis del sector, por huertos urbanos, unos cedidos legalmente a la asociación de vecinos y otros ocupados ante la inercia en la que había entrado el desarrollo. En noviembre de 2023, la promotora anunció los primeros desahucios de huertos urbanos ilegales. Antes procedió al vallado de algunas de sus propiedades en el barrio.

Una treinta de personas se ha concentrado esta mañana en la alquería okupada de Benimaclet que Metrovacesa quiere desalojar / JM LÓPEZ

Mientras la promotora intenta recuperar sus propiedades en el PAI y ganar apoyos entre los vecinos, ha solicitado una prórroga a la Concejalía de Urbanismo para presentar su propuesta de urbanización (alternativa técnica) para el sector. La empresa tenía que presentar la propuesta el 27 de enero pero el pasado 7 de enero solicitó una prórroga de mes y medio, hasta el 14 de marzo, que el ayuntamiento le acaba de conceder. La solicitud de prórroga se justifica en la necesidad de ganar tiempo para obtener la información de los diferentes Servicios Municipales y de las Compañías Suministradoras con carácter previo a la elaboración de su propuesta de urbanización con la finalidad de atender de la mejor manera a los requerimientos del propio ayuntamiento.

El concejal de Desarrollo Urbano, Juan Giner, presentó hace un año a distintos colectivos vecinales la propuesta que ha hecho la promotora Metrovacesa para el desarrollo del PAI de Benimaclet Este, en la que se mantienen las 1.345 viviendas previstas, 700 de las cuales serán de Protección Oficial (VPO), donde se concentra la edificabilidad y se reduce espacio de uso privativo para ganar un 40% más de zonas verdes, y en las que destaca una gran parque central de 30.000 m2 y un eje verde en el borde de la ronda norte. Los vecinos siguen reivindicando una rebaja de la edificabilidad y su derecho en todo caso a participar en el diseño final.

