La Policía Local de València resuelve favorablemente el 92% de los conflictos en los que media: estos son los más comunes

Durante el año 2024, el Servicio de Mediación de la Policía Local de València ha resuelto de manera satisfactoria el 92% de los casos atendidos en las diferentes Comisarías de Proximidad, pertenecientes a la División Territorial Operativa.

En éstos últimos 12 meses este servicio ha intervenido en 980 conflictos vecinales, de los cuales 615 han desembocado en un proceso directo de mediación entre las partes, el resto se han derivado a otros servicios o se han descartado por no adecuarse al proceso de mediación. En la actualidad hay en trámite 204 mediaciones, que todavía no se han resuelto. De los 615 casos atendidos se ha alcanzado un acuerdo satisfactorio para las partes en 569 y no se ha llegado a un acuerdo en 56 casos.

Especialistas

Existen departamentos especializados en mediación en cada una de las siete Comisarías de Proximidad, formados por policías que atienden las reclamaciones vecinales, hacen seguimiento de los casos e intentan llegar a un acuerdo satisfactorio para las partes.

La Comisaría de Proximidad que más casos ha resuelto es la de Patraix, con 167, seguida de la de Russafa, con 158 y la de Marítim, con 90.

La Comisaría de Proximidad que más casos ha resuelto es la de Patraix, con 167, seguida de la de Russafa, con 158 y la de Marítim, con 90.

En cuanto a la tipología de los conflictos destacan los relacionados con el ruido y las molestias vecinales, que representan el 47%. El 34% están relacionados con competencias propias de la policía local, como los animales y mascotas, obras, salubridad e higiene o uso del espacio público. El 16% restante son mediaciones más especializadas con temas interculturales, escolares o familiares. Este tipo de mediaciones se van reduciendo anualmente ya que desde otros ámbitos se cuentan con servicios especializados que se encargan de gestionar este tipo de conflictos.

Mediación regulada

Debemos tener presente que la mediación está ampliamente regulada e incluso tiene normativa específica y requisitos por especialidad. De hecho, el próximo 3 de abril entrará en vigor la nueva Ley Orgánica 1/2025, de medidas en materia de eficiencia del Servicio Público de Justicia, que establece la mediación como un requisito previo obligatorio a la demanda. Además existe una Ley de Coordinación de Policías Locales de la Comunidad Valenciana, que insta a las policías locales a “intervenir en la gestión de los conflictos de la ciudadanía en el marco de la mediación policial”, cuando sean requeridos por la ciudadanía, colaborando de forma proactiva en la transformación de dichos conflictos.

Desde la Policía Local de València se sigue apostando por este método, que; permite resolver disputas antes de que se conviertan en conflictos mayores o hechos violentos, reduciendo el riesgo de enfrentamientos; genera soluciones duraderas, al ser consensuadas por las partes y no existir el elemento coercitivo; mejora la imagen de la policía y el fortaleciendo las relaciones con la comunidad y descongestiona el sistema judicial.