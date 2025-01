El ayuntamiento blindará 60 hectáreas de bosque "virgen" de la Devesa

El Servicio de la Devesa-Albufera del Ayuntamiento de València lleva este jueves a la Comisión de Urbanismo del Ayuntamiento de València la declaración como "Arboleda Monumental" de una franja de 60 hectáreas de monte virgen, lo que en el argot forestal se denominan "rodales maduros", que se conserva al sur del Parque Natural de la Devesa-Albufera (800 hectáreas). Se trata de un monte litoral dunar primitivo, de pino rodeno y carrasco, que sorprendentemente y pese a la operación urbanística que arrasó parte de la Devesa en los años 70 ha llegado hasta la actualidad casi inalterado. Es un ecosistema único y de alto valor ambiental con ejemplares arbóreos de gran antigüedad, afirman los técnicos de la Devesa. Con la declaración, que se remitirá a la Generalitat para su inclusión en el Catálogo de árboles monumentales singulares de la Comunitat Valenciana se refuerza la protección y valores del parque natural que opta a ser Reserva de la Biosfera.

El lago artificial de la Devesa y al fondo el bosque "maduro" con pinos de gran tamaño y antigüedad que se protegerá como "arboleda monumental" / F.Bustamante

Uno de los más extensos de España

Las "excepcionales características científicas y ambientales del rodal maduro de la Devesa", catalogado en 2021 por el Centro para la Investigación y Experimentación Forestal de la Comunitat Valenciana, "justifican su declaración como arboleda monumental", expone el informe técnico del Servicio de la Devesa. Que exista, a solo 17 kilómetros de València y medio kilómetro de las edificaciones de la Devesa, un rodal maduro que esté entre los más extensos de España y que se encuentre en el litoral, en un ambito normalmente sometido a gran presión humana y urbanística, "es un hecho único que merecería ser reconocido", argumenta el mismo informe. El rodal de la Devesa forman parte de la Red de Rodales de Referencia del proyecto Life RedBosques que incluye 284 de estos pequeños bosques primitivos.

Inaccesibles

Los bosques vírgenes, es decir, aquellos en los que no existe huella humana son una rareza y probablemente no existen ya en el ámbito mediterráneo. Sin embargo, sí que pueden encontrarse rincones ("rodales") en los que encontrar restos de las estructuras y los procesos ecológicos característicos de esos bosques maduros. Normalmente son lugares inaccesibles y escarpados, donde el aprovechamiento ha sido imposible o no rentable, por lo que presentan menos alteraciones provocadas por la intervención humana. En el proceso de envejecimiento los rodales maduros adquieren unas características que los diferencian del resto, como la existencia de árboles grandes y muy viejos, que ofrecen refugio y cumplen un papel ecológico muy importante, debido a que por su avanzada edad tienen multitud de huecos y grietas, que son aprovechadas por cientos de especies de hongos y líquenes, y también por muchas aves, murciélagos e insectos.

Al borde de la desaparición

Desde el siglo XIII hasta finales del siglo XIX la Devesa y el lago de la Albufera eran propiedad real y uso restringido. Desde 1927, ambos espacios pertenecen al Ayuntamiento de Valencia. En 1965, en pleno "boom" desarrollista y turístico, se inició un proceso de urbanización que alteró gravemente sus ecosistemas. El cordón dunar exterior de la Devesa fue arrasado casi en su totalidad para la construcción de un paseo marítimo, viales, aparcamientos y viviendas (solo quedó sin arrasar el Muntanyar de la Rambla y el Muntanyar del Pujol). Las depresiones interdunares o “mallades” fueron rellenadas con arena procedente del primer cordón dunar y repobladas con eucaliptos y el conjunto dunar interior fragmentado por la construcción de viales, aparcamientos, torres de viviendas e infraestructuras.

El grado de afección de la urbanización fue diferente entre el sur y el norte de la Devesa, lo que ha sido clave para que el rodal de la Devesa haya llegado casi intacto hasta la actualidad. Al norte de la Devesa (hasta la Gola del Pujol), se construyeron infraestructuras y se levantaron edificios. Al sur (desde la Gola del Pujol hasta la del Perellonet), se construyeron infraestructuras, pero no se levantó ningún edificio. Actualmente, el tramo sur es el mejor conservado y es el que goza de un mayor grado de protección. El proceso urbanizador estuvo a punto de destruir la Devesa entendida como un espacio natural, pero a finales de la década de 1970, se consiguió paralizar la urbanización y en 1986 llegó la declaración de parque natural. El cambio climático, la subida de las temperaturas y los incendios son la principal amenaza para este bosque.

Además de la Devesa en la Comunitat Valenciana existen rodales maduros en Alicante y Castelló. También Aragón, Castilla-La Mancha, Cataluña, Navarra, País Vasco, Castilla y León, Murcia, Galicia, Asturias, Cantabria, Rioja, Madrid, Extremadura, Andalucía, Canarias y Baleares. Al rodal de la Devesa le corresponde una valoración de 7,7 sobre 10, por encima del nivel medio. Se trata, abundan los técnicos municipales, "del único ejemplo de pinar litoral dunar de los estudiados". No se ha registrado, añaden, "ningún otro bosque bien conservado de esta tipología", aunque equivalentes en madurez se pueden encontrar en Doñana o regiones de Portugal como El Algarve.

