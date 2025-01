Patrimonio constata graves daños en las alquerías y barracas protegidas de la Torre-Faitanar, Forn d'Alcedo y Castellar-Oliveral

Las inspecciones técnicas a los bienes (alquerías, barracas, iglesias, azudes y paneles cerámicos) protegidos de las pedanías de València afectadas por la dana (La Torre-Faitanar, Forn d'Alcedo y Castellar-Oliveral) que llevaron a cabo durante el mes de noviembre arquitectos y arqueólogos del Servicio de Patrimonio HIstórico, dependiente de la Concejalía de Acción Cultural constatan daños, en diverso grado, en unas 24 edificaciones analizadas, la mayoría de titularidad privada o eclesiástica y también pública. Algunas alquerías han sido declaradas en ruina por los técnicos de Urbanismo, que también han llevado a cabo inspecciones, y en otras será necesario llevar a cabo derribos y reconstrucciones.

Los técnicos de Patrimonio visitaron cada uno de los bienes inmuebles con protección según el Catálogo Estructural de Bienes y Espacios Protegidos de València con la finalidad de establecer la urgencia de las actuaciones necesarias en cada uno de ellos. El informe con las conclusiones de las inspecciones al que ha tenido acceso Levante-EMV constata que la dana ha agravado el estado de ruina en el que se encontraba parte del patrimonio de las pedanías.

Los técnicos concluyen en su informe que "muchas de las barracas y alquerías en las que se ha derrumbado algún muro o parte del techo están catalogadas Bien de Relevancia Local y se encuentran en estos momentos abandonadas, algunas parecen estar ocupadas ilegalmente". Puntualizan que "casi todas estaban ya en mal estado de conservación, por lo que existen varios expedientes administrativos respecto de ellas en el Servicio municipal de Disciplina Urbanística, y ya estaban parcialmente apuntaladas con anterioridad a la dana". Se aprecia, además, que los derrumbes "no se han producido por lluvias, sino debido a la presión generada por la corriente en muros con poca resistencia".

Nuevos desplomes

"La conservación de estos inmuebles exige actuaciones de mayor calado y puede haber más derrumbes en caso de producirse lluvias de intensidad media", advierten los arquitectos y arqueólogos municipales. La alquería en peor estado es la del Rocatí, en Faitanar, de titularidad particular y para la que se determina el desalojo total, aunque el edificio ya no daba muestras de estar habitado. La alquería está inutilizable y aunque estaba en mal estado con anterioridad a la dana, esta "lo ha dañado de forma muy sensible". El inmueble sufre daños estructurales y se ha desplomado parte de la fachada principal de la última vivienda.

Interior de la Alquería Ferrer otro de los edificios chequeados por el ayuntamiento tras la dana / A.V.

Desplomes y desalojos parciales

Entre los edificios más dañados que requieren de demoliciones parciales y desalojo se encuentra la Alquería de Aiguamolls, del siglo XVIII, en Faitanar, de propiedad particular y habitada. Este es, de hecho, uno de los edificios donde se ha notificado ya el expediente de ruina y demolición a los propietarios por parte del Servicio de Disciplina Urbanística que declaró el pasado 26 de diciembre en situación de ruina inminente esta alquería, “al darse circunstancias objetivas suficientes para estimar que su estado ha rebasado el umbral de la seguridad, representando un peligro real para personas y bienes”.

La dana dañó los muros de la planta baja de la alquería, que tiene varias casas anexas, construidas en época posterior (siglos XIX y XX) que han sufrido daños, dos se han desplomado y el patio de otra también se ha venido abajo en parte. El informe de los técnicos de Patrimonio aconseja en la misma línea el desalojo parcial del edificio, el apuntalamiento de las zonas a reconstruir y demoliciones de los elementos de riesgo. El bien, con todo, está en condiciones de uso con zonas de acceso restringido. Algunos propietarios de este conjunto de alquerías ya han tramitado ayudas por enseres si bien ven limitadas sus posibilidades de optar a ayudas para la reconstrucción al requerir, apuntan, una inversión previa.

La Alquería de Brosquil, en Castellar, estaba "seriamente dañada" con anterioridad a la dana y su estado es de semiabandono, a pesar de lo cual el conjunto conserva un "notable valor patrimonial". Se trata de una alquería de titularidad privada que presenta desprendimientos puntuales, grietas y pérdida de revestimientos de mortero. En este inmueble se aconseja delimitar zonas de protección.

Alquería Pastor, que sufre graves daños y se ha diagnosticado para derribo / A.V.

En Castellar

Otro de los edificios ya en mal estado de conservación cuya situación se ha agravado con la dana y que presenta una preocupante grieta vertical en la fachada lateral es la Casa-barraca Blanco, en Castellar-Oliveral. También se han detectado en la inspección manchas de humedad, abombamiento y desprendimiento del revestimiento de la fachada. El bien está en condiciones de uso "con acceso restringido", esto es, con zonas que han de reconstruirse.

También en mal estado con anterioridad a la dana estaba la Alquería Baix, que cuenta con panel cerámico protegido, en Faitanar y de propiedad particular, donde no se aconseja el desalojo pero si acotar zonas en mal estado de acceso restringido y apuntalamientos. El edificio presentaba un estado de ruina incipiente. "La inundación ha precipitado los daños estructurales y se ha derrumbado la fachada sur arrastrando forjados y abriendo una grieta en la pared trasera".

La Alquería Ferrer, en Fatinar, es otro de los edificios catalogados que han visitado los técnicos. El bien no presenta especiales daños y está en condiciones de uso aunque con zonas de acceso restringido.

Alquería de Aiguamoll, en Faitanar / A.V.

En Faitanar se ha inspeccionado el conjunto formado por la Alquería Alba, la Ermita de Santa Aurora, el puente y la cruz, junto con una antigua cebollera ("cebera"). En este conjunto el agua subió hasta un metro de altura causó algunos daños en la planta baja de la alquería. Se aconsejan apuntalamiento de estructuras en riesgo y vallar las zonas más dañadas.

En la Torre, se inspeccionó la Fábrica de Harinas de San José, el Molino Arrocero de la Torre, en la avenida Real de Madrid que sufrió graves daños a causa de la inundación provocada por la dana, que cubrió de lodo el interior del edificio. Aunque el edificio se ha limpiado el impacto de la inundación dejó daños que persisten por lo que se aconseja el acceso restringido a algunas zonas.

Los técnicos son tajantes con la Alquería Pastor, en la carretera d'Alba en la Torre, edificio de titularidad privada y aparentemente deshabitado para el que se decreta el desalojo total y la demolición integral ya que el inmueble, pese a ser bien de relevancia local, "está en muy mal estado y es peligroso". Los técnicos dieron aviso tras la inspección a la policía local para que vallase el inmueble. Por otro lado, la Barraca de Cotofío o del Tío Tonet, en Faitanar, propiedad del Ayuntamiento de València, también sufrió "ligeros daños" por la dana.

En mejor estado se encuentra la Alquería Xirivella, que cuenta con un panel cerámico, y que no ha sufrido "especiales daños". Tampoco la Alquería Saboner, en La Torre, que está habitada y en buen estado de conservación. La Barraca del Camí de Poblet tampoco ha sufrido daños, ni el Sequer del camino del Tremolar, en Pinedo. Las barracas del Pechinar, también en esta población de los Pobles del Sur, se encuentran en buen estado aunque el agua subió hasta los 20 centímetros y dejó notables daños materiales.

Una de las antiguas "ceberas" de la zona afectada por la dana en los pobles del sud de València / A.V.

Los técnicos municipales inspeccionaron también la iglesia de Nuestra Señora de Gracia (1948) de la Torre, en la avenida Real de Madrid. La dana cogió al edificio en proceso de restauración. El agua entró y se estancó en la sacristía, situada a nivel más bajo que el resto del edificio, provocando humedades en los muros. En la dana se perdieron objetos litúrgicos y mobiliario. Los documentos como partidas de nacimiento, bodas y libros importantes se han puesto a secar. Las carpinterías se han hinchado y algunas esculturas como "La Piedad" han sufrido daños. También se ha inspeccionado la Iglesia del "Cristo de la Agonía" de Forn d'Alcedo que quedó anegada por la dana y sufre daños por humedades y a cuyo interior no se ha podido acceder.

Chequeo y fichas

Los técnicos han elaborado una base de datos en la que consta la situación de cada inmueble, fotografías, daños existentes (debidos o no a la dana), daños en el entorno, ocupación actual de los mismos (habitados o no), identificación de los propietarios, expedientes abiertos (medidas de apuntalamiento previas) y otros datos que se necesitan para determinar un proceder. Se han elaborado fichas de cada uno de los bienes inspeccionados que resumen la situación en la que se encuentran los mismos y en las que se acompañan fotografías de su estado.

Solicitud de ayudas a los agriculotres y reparaciones

El ayuntamiento, por otro lado, envió en fecha 26 de diciembre de 2024 al Ministerio de Agricultura y a la Empresa pública de Transformación Agraria (Tragsa) sendos decretos del Concejal de Acción Cultural, Patrimonio y Recursos Culturales, José Luis Moreno, a fin de acelerar, en la medida de lo posible, las peritaciones necesarias para que los titulares de las alquerías con terrenos de huerta y bienes mayormente afectados puedan solicitar las ayudas económicas previstas y retomar su actividad productora cuanto antes.

En relación a los hitos o mojones situados en el área de inundación de la dana se ha requerido al Consell Agrari Municipal, a fin de evaluar el estado de estos hitos, algunos de los cuales están en trámite de catalogación con un nivel de protección Bien de Relevancia Local, para que proceda a su preservación y protección.