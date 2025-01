Catalá mantendrá la aportación del 20% al transporte público

La alcaldesa de València, María José Catalá, ha asegurado que a partir del 31 de enero "está absolutamente garntizada" la aportación del 20 % de la bonificación de Ayuntamiento al transporte público, en concreto, en la EMT, tras decaer las ayudas del Gobierno al respecto por el rechazo al real decreto ley 'ómnibus' en el Congreso. Como ha publicado Levante-EMV el decreto-ley 9/2024 en el que el Gobierno había incluido materias tan dispares como descuentos para el transporte, revalorización de las pensiones, actuaciones sobre desahucios, bono social para gastos energéticos y también medidas de respuesta a la dana, fue rechazado ayer por el PP, Vox y Junts.

La alcaldesa ha reclamado al presidente que presente un decreto exclusivo para cada materia, en concreto, para la dana y para el transporte público. Es una decisión del consejo de ministros, ha dicho la alcaldesa este jueves en la rueda de prensa posterior a la junta de gobierno en la que se han aprobado nuevas inversiones en la reconstrucción de las pedanías afectadas por la dana.

"Más allá del 31 de enero siempre estará garantizada la aportación municipal; la aportación del 20% de la bonificación del Ayuntamiento está absolutamente garantizada", ha reiterado la alcaldesa más allá de lo que haga el Gobierno central.

Catalá ha afirmado que hoy hay una interministerial y "se podría hacer un decreto exclusivo de transporte. Si no lo hace el presidente es porque no quiere hacerlo y si no quiere hacerlo, tenemos un verdadero problema", ha finalizado.