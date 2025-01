El PSPV ve insuficiente la inversión de Catalá en la reconstrucción: "Es solo el 2% del presupuesto"

El portavoz del Grupo Municipal Socialista, Borja Sanjuan, ha afirmado que la modificación de crédito de 25 millones aprobada este jueves por la junta de gobierno "no supone ni el 2% del presupuesto y no contempla ayudas para las personas afectadas y que contiene obras que han pasado al Gobierno de España para que las pague”.

“Se trata de 25 millones de euros que ni siquiera quiere aportarlos al Ayuntamiento de Valencia y que coinciden exactamente con el dinero que le han pedido al Gobierno de España para poder pagar esas inversiones o esas reparaciones”, ha denunciado y ha insistido en que Catalá “después de criticar al gobierno está dispuesta a poner cero euros en ayudas o inversiones municipales”. Además, ha precisado que “más de la mitad de esos 25 millones de euros son obras que ya están contratadas o en marcha y no aportan ninguna novedad”.

Sanjuan ha expuesto que “sí pensamos esta cantidad en función del presupuesto del Ayuntamiento de Valencia, vemos que solamente representa el 2% lo que quiere decir que a Catalá la tragedia más importante que ha ocurrido en la ciudad le importa el 2% del presupuesto”. “Si a todo esto le añadimos que en esos 25 millones de euros hay cero euros en ayudas directas a afectados por la dana pues tenemos un ayuntamiento que solamente se está dedicando a intentar parecer que hace algo pero que no está haciendo absolutamente nada y como dijo ayer Mazón: una mentira por muchas veces y muy bien que se cuente no deja de ser una mentira”, ha advertido.

En esta línea, ha afirmado que María José Catalá está haciendo “una gestión de mentira con la dana, tratando de culpar al gobierno de España de las cosas que ni ella, ni Carlos Mazón están haciendo porque lo que preocupa y ocupa a la alcaldesa de València es poder sustituir al presidente de la Generalitat”.

Borja Sanjuán ha explicado que su formación ha presentado una moción a la Comisión de Hacienda con un plan de ayudas de 84 millones de euros que sería una cantidad al menos inicial de compromiso de este Ayuntamiento para que las personas afectadas en la Torre, Castellar y Forn d’Alcedo “tuvieran de una vez por todas la ayuda de su Ayuntamiento”.

En esta línea, el portavoz socialista ha considerado que “no es lógico que a día de hoy María José Catalá ni siquiera sepa cuántas personas afectadas hay en la ciudad, pero es menos lógico que demuestre que no tiene ninguna voluntad de ayudarles”. Así, ha insistido en que este Ayuntamiento “llega tarde y mal y lo que tiene que hacer Catalá es ponerse a trabajar y dejar de conspirar”.

Sanjuan: Catalá presenta una modificació de crèdit sense ajudes i amb obres que paga el Govern

Borja Sanjuan exigeix a Catalá que aprove el pla d'ajudes de 84M€ que han presentat els socialistes a la Comissió d'Hisenda per a atendre la Torre, Castellar i Forn d’Alcedo

Els socialistes emplacen a María José Catalá a posar-se a treballar i deixar de conspirar per a succeir a Carlos Mazón

(València 23/01/2025) El portaveu del Grup Municipal Socialista, Borja Sanjuan, ha afirmat que María José Catalá “torna a demostrar que no està a l'altura en la gestió de la dana amb una modificació de crèdit de 25 milions que no suposa ni el 2 per cent del pressupost, que no contempla ajudes per a les persones afectades i que conté obres que han passat al Govern d'Espanya perquè les pague”.

“Es tracta de 25 milions d'euros que ni tan sols vol aportar-los a l'Ajuntament de València i que coincideixen exactament amb els diners que li han demanat al Govern d'Espanya per a poder pagar eixes inversions o eixes reparacions”, ha denunciat i ha insistit que Catalá “després de criticar al govern està disposada a posar zero euros en ajudes o inversions municipals”. A més, ha precisat que “més de la meitat d'eixos 25 milions d'euros són obres que ja estan contractades o en marxa i no aporten cap novetat”.

Sanjuan ha exposat que “sí que pensem aquesta quantitat en funció del pressupost de l'Ajuntament de València, veiem que solament representa el 2% el que vol dir que a María José Catalá la tragèdia més important que ha ocorregut a la ciutat li importa el 2% del pressupost”. “Si a tot això li afegim que en eixos 25 milions d'euros hi ha zero euros en ajudes directes a afectats per la dana per