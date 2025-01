Los vecinos de La Torre urgen a reabrir su biblioteca: "No nos hagáis incultos"

La Asociación de Vecinos de La Torre ha organizado esta mañana un acto reivindicativo para urgir al Ayuntamiento de València a que reabra la biblioteca de la pedanía, único recurso municipal sin actividad tres meses después de la dana. Niños y mayores han colocado un mural en la fachada de la Biblioteca Pública Municipal Joan Churat I Saurí, ubicada en el número 16 de la calle Castell de Cullera, donde se pueden leer diferentes citas célebres y proclamas en favor del recurso.

Bajo el título escrito "Volem que torne la biblioteca!", los vecinos han dejado mensajes como: "No dejes para mañana lo que puedas leer hoy". "Una biblioteca no es un lujo sino una necesidad de la vida". "Hay más puntos de encuentro además de los bares. ¡Biblioteca ya!". O "somos un barrio humilde, necesitamos una biblioteca. No nos hagáis incultos".

Tal como narró en Levante-EMV uno de los dos bibliotecarios de la pedanía, el caudal de agua desbordada de la rambla del Poyo entró por la carretera de Alba para alcanzar este bajo de 97 metros cuadrados en torno a las 19.55 horas, anegándolo todo y echando a perder buena parte del patrimonio cultural albergado en este fondo. De los 4.500 libros se salvaron muy pocos, aquellos que descansaban en la zona alta de las estanterías.

El consistorio ha destinado dos partidas presupuestarias de 70.000 euros y 116.000 para reparar los daños estructurales del local y reponer el fondo bibliográfico y material informático. La gestión lleva tiempo en marcha, pero a los vecinos se les está haciendo muy larga la espera. Quieren poder volver ya a un espacio que, además del préstamo de libros, también funciona como espacio de socialización. "La biblioteca la necesita la juventud para sus estudios y los mayores para sentirse bien", insisten los vecinos, quienes además reclaman una sala de estudio de calidad y poder elegir los nuevos libros. "Queremos libros actuales, no desfasados", cierran.