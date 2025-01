La escalada de los alquileres obliga a la Plataforma per Russafa a dejar su sede tras 12 años

La Plataforma Per Russafa está de mudanza. El alquiler de la planta baja de 250 metros cuadrados que hasta ahora tenían arrendada en la calle Literato Azorín se ha disparado hasta los 2.000 euros al mes, cantidad que aseguran no poder asumir. Por eso han tenido que buscar un local alternativo, más pequeño, pero asequible. Han encontrado una sede provisional en el número 31 de la calle Cuba, en una planta baja de 90 metros, que "no es la mitad" de la que venían ocupando desde hace 12 años. El alquiler es algo más asequible, unos 900 euros al mes.

Los vecinos del barrio de Russafa se sienten víctimas de un fenómeno al que no se sabe bien como poner control que son los apartamentos turísticos, que han encontrando en el último año en las plantas bajas vacías un filón por donde crecer al que muchos culpan del éxodo de los jóvenes y las familias a otros pueblos y del cierre del comercio al no poder asumir arrendamientos cada vez más altos. El ayuntamiento de València aprobó el año pasado una moratoria en las licencias a los apartamentos turísticos en edificios residenciales en toda la ciudad (salvo en Ciutat Vella y el Cabanyal, que ya cuentan con su propia regulación).

Con todo los precios de los alquileres y la presión no paran de crecer. De la moratoria, que está previsto prorrogar, quedan fuera los inmuebles que tengan asignado uso terciario exclusivo, esto es, es hoteles o bloques de apartamentos enteros. Tampoco se suspenderán licencias para los apartamentos turísticos previstos en primeras plantas que tengan acceso independiente.

La Plataforma per Russafa lamenta tener que cambiar de ubicación. En el local en el que estaban en Literato Azorín se encontraban a pie de parque lo que daba mucha vida al espacio vecinal, que además compartían con los "Scout" del barrio, que tenían una gran zona verde a las puertas para realizar actividades. El cambio de sede para la asociación "ha sido un golpe". "Es una manera de romper lazos vecinales en el barrio", añaden.