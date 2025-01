El PSPV reclama que se sustituya el bonobús de la EMT por la tarjeta SUMA tras subir el precio un 30%

La concejala socialista María Pérez ha exigido a la alcaldesa María José Catalá que deje de “castigar” a los valencianos y valencianas y que, “en lugar de subir los precios de la EMT, sustituya el bonobús por la tarjeta SUMA que puso en marcha el gobierno de Ximo Puig y que, además, mantiene la bonificación del 50% para los usuarios y usuarias”. Pérez trasladará esta propuesta en el consejo de administración de la empresa municipal de autobuses que se celebra hoy desde las 14 horas, en la sede de la compañía municipal, "después de que Catalá haya ordenado una nueva subida del 30% en el precio del bonobús después de disparar también hasta los dos euros el billete sencillo".

La tarjeta SUMA es "más barata y es apta para el metro y el tren"

“Ya que la señora Catalá y el señor Mazón -ha criticado la consejera en la EMT y concejala socialista- no han sido capaces de ponerse de acuerdo para ofrecer el mismo descuento en el transporte de la ciudadanía, lo que le pedimos a la señora Catalá desde el Partido Socialista es que asuma de una vez por todas una mirada metropolitana". No tenía ningún sentido que el bonobús y SUMA, añade María Pérez, "hayan estado coexistiendo hasta ahora, pero es que desde el viernes pasado lo tiene todavía menos después de que Catalá haya subido unilateralmente los precios del título municipal que solo habilita a ir en autobús. La tarjeta SUMA no solo es más barata porque mantiene los descuentos sino que, además, permite viajar en la EMT y también en el metro y Cercanías”, ha incidido Pérez.

La concejala presentará en el consejo de hoy la propuesta de los socialistas para que el bonobús "deje de funcionar y que se habilite exclusivamente la tarjeta SUMA". “No tiene ningún sentido -ha reiterado- que la señora Catalá pretenda mantener un bonobús más caro y con menos servicios que la tarjeta SUMA. No tiene ningún sentido… salvo que lo único que se pretenda sea confundir y castigar a los valencianos encareciendo el transporte público en lugar de informarles correctamente de las opciones más accesibles que existen”, ha dicho.

"El billete sencillo también ha subido un 33%", lamenta María Pérez

Pérez ha recordado que es "la segunda subida de precios que ordena Catalá en los autobuses municipales" en lo que llevamos de 2025 "después de que incrementase el billete sencillo un 33% al fijarlo en dos euros".

“Ante este sin sentido, hoy pediremos responsabilidad y en el Consejo de Administración de la EMT solicitaremos de nuevo que el bonobús desaparezca y que, por fin, el Ayuntamiento de València adopte una mirada metropolitana y se decida únicamente por la tarjeta SUMA que es la que permite viajar en todos los sistemas públicos de transportes y que hoy, tras la decisión de la señora Catalá, además es más barata”, ha finalizado.

De hecho, mañana está previsto que en el pleno del ayuntamiento, dentro de un punto extraordinario, se apruebe esta subida del monobús. En concreto, pasará a costar 6,80 euros, ya que el 30% que aporta el Gobierno de España no será costeado ahora por las arcas estatales ya que "PP, Junts y Vox han tumbado en el Congreso el decreto Ómnibus que incluía entre otras cuestiones el dinero previsto para mantener esta rebaja en el transporte público", ha exlicado Pérez.

Como publicó Levante-EMV recientemente, el precio oficial del Bonobús de 10 viajes de EMT que venía costando 4,25 euros pasa a partir de ahora a valer 6,80 euros. Una subida que llega tras decaer en el Congreso el decreto "ómnibus" del Gobierno central que incluía, entre otras, las ayudas al transporte público. La junta de gobierno del Ayuntamiento de València aprobó el viernes pasado la actualización de precios, que mañana tiene que ratificarse en el pleno municipal. No se descarta, con todo, que las tarifas de los títulos tengan que revisarse de nuevo en pocas semanas incluso, si finalmente hay un acuerdo, como quieren PP y Junts, para que las más de 80 medidas y ayudas incluidas en el decreto "ómnibus" , entre ellas también las de la dana, se tramiten en decretos exclusivos, por separado. O si como ha dicho Pedro Sánchez logra aprobar el decreto consiguiendo los votos necesarios "hasta debajo de las piedras” .

La EMT replica que el 9% del pasaje "prefiere el Bonobús"

Por su parte, fuentes de la EMT han justificado esta subida del Bonobús y han asegurado que ha sido siempre "más caro que la tarjeta SUMA". Y ha sido así, "desde el nacimiento de este nuevo título en enero del 2022", subrayan fuentes de la empresa pública presidida por Jesús Carbonell, concejal de Movilidad del PP. Pero, de todas formas, "un 9% del pasaje de EMT València sigue prefiriendo el Bonobús de manera sistemática. Y es que el Bonobús ofrece una clara ventaja sobre SUMA, la posibilidad de realizar transbordos ilimitados durante una hora". En cambio, "con SUMA sólo se puede realizar un transbordo, de metro a bus, o de bus a bus", añaden estas fuentes.

Es por ello que, desde EMT València, se consideran totalmente injustificadas las demandas formuladas hoy por el PSPV de València para que desaparezca el Bonobús. “Demuestran cierta ignorancia sobre la red de EMT, de los servicios que presta la compañía y, sobre todo, del comportamiento y los patrones de movilidad de nuestros usuarios. Miles de personas transbordan cada día con el Bonobús de EMT, una media de entre dos y tres veces en una hora. La supresión del Bonobús les obligaría a gastarse más dinero y, lo más importante, a cambiar drásticamente las formas de desplazarse por la ciudad”, explica el presidente de EMT y regidor de Movilidad, Jesús Carbonell.

“Lo que tienen que hacer los socialistas valencianos es dejar de enredar e instar al Gobierno central, a que cumpla con los ciudadanos, presente una propuesta firme para prorrogar las ayudas y deje de afectar al bolsillo de los ciudadanos”, remarca Carbonell.