El pleno de València aprueba una modificación de crédito para inyectar 25 millones a la dana

El pleno del Ayuntamiento de València ha aprobado con los votos a favor del equipo de gobierno y en contra de la oposición la primera modificación presupuestaria de 2025 por un importe de 25 millones de euros. Esta cantidad se destinará a financiar contratos de emergencia aprobados hasta el momento y a afrontar nuevas inversiones en las pedanías afectadas por la dana, del pasado 29 de octubre.

Según ha explicado la primera teniente de alcalde y concejala de Hacienda, Presupuestos y Pedanías, María José Ferrer San Segundo, “estos 25 millones de euros se suman a los 12,89 millones de euros destinados del Presupuesto de 2024, por lo que el Ayuntamiento de València ya ha destinado 38 millones de euros en tres meses en La Torre, El Forn d’Alcedo y Castellar-l’Oliveral”.

“Nos comprometimos a que la acción municipal tendría como foco prioritario la recuperación y en tres meses hemos hecho ya tres modificaciones de crédito y destinado casi 40 millones de euros, a pulmón, sin ayuda de gobierno de España, para atender todas las necesidades provocadas por la dana y con la indicación de la alcaldesa a todos los concejales para que durante este ejercicio prioricemos las necesidades que vayan surgiendo y así se hará”, ha afirmado Ferrer.

Contratos de emergencia

Esta primera modificación presupuestaria de 2025 será destinada a financiar los contratos de emergencia aprobados, en cumplimiento del acuerdo de la Junta de Gobierno Local del pasado 31 de octubre de 2024, que contempla un total de 8,7 millones de euros del Área de Devesa Albufera para la retirada de residuos y restos vegetales en l’Albufera; otros 40.147 euros para la reparación de las torres de vigilancia en las playas del sur y 1,2 millones de euros más para la limpieza, reparación y acondicionamiento de los espacios ajardinados afectados por la riada (Castellar-l’Oliveral: 147.590,23 euros; El Forn d’Alcedo: 40.955,55 euros y La Torre: 1.011.318 euros).

Además, se incluye la ejecución de inversiones con relación directa de la reparación de los daños causados por la dana, como los de la Delegación de Ciclo Integral del Agua por un importe de 6,4 millones de euros; la Delegación de Deportes, por importe 2,9 millones de euros; la Delegación de Obras y Mantenimiento de Infraestructuras, con 4,3 millones de euros; la Delegación de Servicios Centrales Técnicos, con 673.049 euros; la Delegación de Cultura, con 116.000 euros; y otros 500.000 euros para la Delegación de Limpieza y recogida de basuras, para la renovación de contenedores.

Imagen del pleo del Ayuntamiento de València. / Levante-EMV

La oposición lo cree "insuficiente"

Durante el debate, el portavoz del grupo Socialista, Borja Sanjuán, ha calificado esta modificación de “insuficiente” porque se incluyen gastos de emergencia ya ejecutados o en ejecución, es decir, “cero euros en ayudas para las personas afectadas” y de “irresponsable, ya que se utilizan los 10 millones de euros del fondo de contingencia de 2025 para pagar el contrato de emergencia de limpieza de l’Albufera, que asciende a 8,7 millones de euros”.

En este sentido, Sanjuán ha criticado que el equipo de gobierno haya hecho un “crédito puente” para financiar los gastos, ya que “esperan que se los reintegre el gobierno de España y cuando eso suceda ustedes no habrán aportado nada, cero euros, a las pedanías afectadas. Después de más de 3 meses no han concedido ayudas a las víctimas, no dedican recursos y ni siquiera quieren adelantar dinero. ¿Se puede hacer menos con más?, se ha preguntado el portavoz.

"Llega tarde y mal"

Por su parte, la representante de Compromís, Eva Coscollà, ha expresado su preocupación ante una “mala gestión, desorganizada, alejada de la realidad, que actúa tarde y mal y evidencia que no sabe gestionar los recursos públicos, con lo que necesitamos un plan más audaz porque el futuro de València pasa por que todas estas zonas recuperen su dignidad y calidad de vida”.

Coscollà ha recordado que en el debate del presupuesto de 2025, “ya advertimos que la partida de 10 millones era totalmente insuficiente e hicimos alegaciones que fueron desestimadas y hoy comprobamos que teníamos razón y demuestra la falta de visión y de comprensión de la magnitud daños” y ha reclamado “un plan de actuación integral”.

Asimismo, la representante de Compromís ha criticado la acción del gobierno que ha considerado de “reactiva, sin una visión global, que no aborda de manera integral los problemas” y que muestra “una improvisación que no atiende a la reconstrucción a largo plazo”. En palabras de Coscollà, las modificaciones presupuestarias de 2024 y la de 2025 “son medidas que contribuyen, pero no son suficientes y es crucial que se incluyan medidas de reactivación económica, social y que aborden las consecuencias emocionales y no solo de reparación de las infraestructuras públicas. Los daños requieren un compromiso más grande, hay que recuperar a nivel económico, social y humano y atender a las personas damnificadas que lo han perdido todo”.