Un concejal del PP pide disculpas tras comprar vino durante el pleno

“Ha sido un error y pido disculpas.” Esta ha sido la respuesta de José Marí Olano, el concejal de Grandes Proyectos del Ayuntamiento de València, a Levante-EMV al ser preguntado por una incómoda situación ocurrida en el pleno ya que ha sido sorprendido comprando vino por internet, sentado en su escaño de la bancada del PP, con su ordenador portátil, mientras se debatían cuestiones de gran importancia sobre la dana en la capital valenciana.

Esta noticia ha provocado el enfado mayúsculo de Compromís y PSPV, y ha generado una amplia repercusión en redes sociales donde los diputados Joan Baldoví (Compromís) y José Muñoz (PSPV) se han hecho eco de lo ocurrido. En esta línea, la concejala Papi Robles, portavoz de la coalición valencianista, ha reaccionado con estas palabras: "Desde Compromís llevamos tiempo advirtiendo del clasismo con el que María José Catalá ha tratado a las víctimas de la DANA, pero dedicarse a comprar vino mientras se debate sobre la reconstrucción de las zonas afectadas es de lo más triste que he podido ver en política en mi vida". "El gobierno de esta ciudad - ha dicho Robles- está demostrando una insensibilidad, un clasismo, qué inhumano, qué decadente, no tienen límites... ".

Mientras tanto, el portavoz socialista Borja Sanjuan también se ha referido al desafortunado episodio protagonizado por el concejal popular. "Cuando crees que ya no te puedes indignar más aparece un concejal del PP de València comprando vino por internet en pleno debate sobre la DANA", ha escrito en su perfil de X. Y otro comentario: "Ya hemos dicho que no sabemos a qué se dedica este concejal, que ya compatibilizó ser responsable de grandes proyectos de València y empleado de KPMG". "También llama la atención que siempre está con el portátil en el pleno. Pero la de estar comprando vino no me lo esperaba", ha comentado con cierta sorna en esta red social.