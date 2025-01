Construcción de 438 viviendas en el Cuartel de Ingenieros de València: "Esta vez es la buena"

La delegada del Gobierno en la Comunitat Valenciana, Pilar Bernabé, junto a la directora general de SEPES Entidad Pública Empresarial de Suelo, Leire Iglesias, han visitado las obra del viejo Cuartel de Ingenieros, donde el Gobierno central construirá en solitario, es decir sin la concurrencia de la Generalitat, 438 viviendas asequibles. Tanto Bernabé como Iglesias confían en que esta vez sea la buena, ya que este proyecto ha pasado por diferentes situaciones que lo han demorado en el tiempo. Es más, aseguran que la urgencia de proyecto es uno de los motivos por los que se hará en solitario, pues la Generalitat, según Iglesias, no disponía aún de crédito para esa operación y una ciudad como València, donde el precio de la vivienda está disparado, no puede esperar, afirman.

Largo proyecto

La construcción de cuatrocientas viviendas en el viejo Cuartel de Ingenieros, así como las 600 del cercano Parque de Artillería, ambos en la calle San Vicente, viene de tiempo atrás. Pero el último impulso lo dio en 2020 el ministerio de Infraestructuras, entonces comandado por José Luis Ábalos. Los problemas con la empresa urbanizadora, sin embargo, dilataron las obras de acondicionamiento de los terrenos, que han estado paradas hasta ahora.

El último empuje lo ha dado la Entidad Pública Estatal del Suelo (Sepes), que ha aumentado sus competencias y construirá vivienda a través de la recientemente anunciada empresa pública de vivienda. De hecho, el plan del Cuartel de Ingenieros es la primera actuación de esta empresa, que actuará, además, en solitario, sin la concurrencia de la Generalitat Valènciana, que en los convenios anteriores era la encargada de la construcción una vez que el Gobierno le cedía el suelo ya urbanizado.

Al margen de la Generalitat

Preguntado por este cambio de funcionamiento, Leire Iglesias ha explicado que "es una buena noticia para València que en el lugar donde íbamos a invertir 20 millones se inviertan 60; y que en lugar de entregar unos solares urbanizados vamos a entregar a los ciudadanos unas viviendas ya construidas; y que en vez de apostar por la colaboración público-privada como única herramienta, dado que todavía no existía dotación presupuestaria siquiera en la Generalitat para poder subvencionar y construir, vayamos a acelerar el tiempo de ejecución de las obras siendo nosotros los titulares". "Y me voy a quedar con eso, que todo lo que hemos hecho va a favorecer a los valencianos. Todo lo que se aleje de eso es querer hacer ruido en el que yo no voy a entrar. Se trata de construir las viviendas y ponerlas a disposición de los ciudadanos lo antes posible", ha reiterado.

Cesiones obligatorias

En cualquier caso, Leire Iglesias ha asegurado que "las cesiones obligatorias que tenga que hacer a la Generalitat se harán". Y eso incluye, según ha dicho, la construcción de 20 viviendas que promocionarán directamente. Esperamos que lo hagan con la misma celeridad que nosotros", dice.

Respecto a los sucesivos retrasos que ha sufrido el proyecto, la directora general de Sepes ha asegurado que "esta vez es la buena de verdad". "No es una declaración de intenciones sino el remate de las obras de urbanización después de las vicisitudes que han tenido y que son una muestra del compromiso del Gobierno de España con la ciudad de València y la Comunitat Valenciana". "Especialmente con València, puesto que es una de las ciudades en las que más se está encareciendo la vivienda. Desde Sepes queremos contribuir mediante la oferta a mejorar la asequibilidad de la vivienda. La oferta no es la única herramienta pero es importante", ha sentenciado

Innovación

Por último, Iglesias ha anunciado que se incorporará toda la innovación posible aprovechando que "queremos que el PERTE de la vivienda venga también a València". "Esperamos que este verano estén terminadas las obras de urbanización. Además, la semana pasada se licitó la redacción de los proyectos de las dos primeras parcelas y el 5 de febrero irá al Consejo de Administración del Sepe otra parcela de más de 200 viviendas. En total serán 40 millones de inversión frente a los 20 previstos anteriormente", ha relatado.