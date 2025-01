El PP aprueba, con el voto de calidad de Catalá, la compatibilidad para la abogacía del portavoz y una concejala de Vox

El pleno del Ayuntamiento de València de este martes ha aprobado, gracias al voto de calidad de la alcaldesa, Mª José Catalá, las solicitudes de compatibilidad para ejercer la abogacía del portavoz de Vox, Juanma Badenas, y la concejala de su grupo, Cecilia Herrero. Compatibilidad que Badenas justificó en la Comisión de Hacienda previa al pleno para su "autodefensa" en los pleitos judiciales pendientes por la investigacion por delito de odio en la que están implicados. En la votación sobre la compatibilidad para el ejercicio de actividad marginal, en la que no pueden votar los solicitantes, se ha producido un empate de votos, 16 a favor y 16 en contra (el solicitante no puede votar en estos casos) por lo que Catalá ha tenido que ejercer el voto de calidad para poder aprobar la solicitud de sus dos socios de Vox.

El líder de Vox ha recordado que el pleno ha dado compatibilidades "por unanimidad" para el ejercicio de actividad marginal a concejales de todos los partidos menos a los de Vox. Aunque sin citarlos se ha referido a Borja Sanjuán, profesor asociado en la universidad, a Carlos Mundina o Rocio Gil, que también lo solicitaron en su momento. Para Badenas, la negativa de la oposicón a aprobar la compatiblidad a Vox es una cuestión de ideología, a lo que el portavoz socialista ha resondido que "Carlos Mundina, Rocío Gil y yo mismo, todos los ejemplos que usted ha puesto, lo acreditamos y por eso se aprobó por unanimidad. A Vox no se le aprobó porque dedicaba más tiempo a la actividad marginal que a su gestión en el ayuntamiento".

Juanma Badenas, portavoz de Vox, antes del pleno de este martes / GMV

Cecilia Herrero ha abundado en la, a su juicio, "discriminación" por parte de los grupos de la oposición y aludido a la posibilidad de que se vulnere el arítulo 2 de la Constitución que reconoce el derecho a acceder a cargo público en condiciones de igualdad. El portavoz socialista, Borja Sanjuán, le ha reprochado que acuda a la Constitución para justificar su petición cuando se la investiga por acusaciones racistas. Badenas ha asegurado que su compañera pide la compatibilidad porque tiene derecho, a pesar de los errores detectados en documentación que se aporta en el expediente y que la oposición ha hecho notar en el pleno.

El concejal socialista Borja Sanjuán ha insistido en que las compatabilidades solicitadas "no se justifican porque no se acredita que se trata de una actividad marginal con el número de horas que van a dedicar y el salario que van a percibir por esa actividad". "A usted la democracia le estorba", ha dicho Sanjuán. El portavoz socialista no ha dejado pasar que son ya tres de los cuatro miembros del grupo de Vox, socios del gobierno de Mª José Catalá, los se dedican a la abogacía cuando tienen competencias de gestión. El concejal José Gosalbez, también abogado, ya lo obtuvo en diciembre de 2023.

Se los quiere quitar de encima

"No sabemos cual va a ser el salario que van a tener ni las horas que van a dedicar y cómo va a afectar eso a sus competencias de gestión en el ayuntamiento", ha continuado Sanjuán. "No podemos encajar esta compatibilidad a machamartillo", ha añadido Sanjuán quien tras asegurar que después de tres compatibilidades para los socios de gobierno "la excepción se convierte en la norma", ha recriminado al PP que "de por supuesto que sus socios no hacen nada y que lo que quieren es quitárselos de encima". En esa línea, Sanjuán ha reprochado a Vox que en una comisión "sacasen pecho de que gracias a que no se habían ejecutado los fondos del plan de ocupación se había podido ahora hacer frente a la urgencia de la dana". "Hay que tener cara".

El concejal de Compromís Ferran Puchades, por su parte, ha explicado que "no se puede normalizar que una actividad tan discrecional como la abogacía tenga además dedicación exclusiva del ayuntamiento". El líder de Vox, ha referido Puchadas, "confesó en la comisión de Hacienda que quería esta compatiblidad por la cantidad pleitos a los que se enfrenta y que se prorrogaría la solicitud de compatibilidad en función de la cantidad de las denuncias de la oposición". "Nos va a privar de su legendaria capacidad de trabajo y de su intensa agenda", ha ironizado Puchades, quien ha invitado a los concejales de Vox a renunciar a la exclusividad y ejercer con libertad su profesión de abogado o catedrático.

La concejala de Vox Cecilia Herrero ha insistido en que la oposición "quiere negar derechos a determinados concejales porque no toleran su idelología". Herrero ha cargado contra los grupos de la oposición a los que acusa de discriminación y falta de pluralidad. "Son unos encubridores que violan la democracia y persiguen a quienes tienen ideologías contrarias a las suyas, se empieza limitando derechos y se acaba con leyes como la de Nuremberg", ha espetado la concejala de Vox. Borja Sanjuán ha respondido a Herrero que "el fascismo no es una ideología, es un crimen".