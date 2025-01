Los socialistas llevan a antifraude y al Sindic la adjudicación para hacer viviendas de protección a una empresa vinculada al PP

El portavoz socialista en el Ayuntamiento de València, Borja Sanjuan, ha anunciado que llevará al Síndic de Greuges y a la Agencia Antifraude el “pelotazo urbanístico de 155 millones” que Mª José Catalá ha adjudicado a la empresa del marido de una diputada del PP, Alma Alfonso, quien, "además de definirse como su amiga personal, ocupa un cargo en la ejecutiva del partido en la ciudad y fue en la lista de Catalá al consistorio de València". Sanjuan se ha pronunciado en estos términos tras desvelar que fue el propio gobierno municipal quien ofreció directamente participar en el concurso a la empresa detrás de la que se encuentra Javier Timoner, el marido de Alfonso y ex director general de Lubasa Inmobiliaria, una de las sociedades que financiaron ilegalmente al Partido Popular.

“Hemos descubierto que fue el propio ayuntamiento el que fue a buscar a esta empresa para que se presentara y, de hecho, cuando se hizo el estudio de viabilidad económica de esta cesión de suelo público que incluye parecelas afectadas por la DANA, se invitó a diversas empresas entre las que estaba la del marido de la diputada del Partido Popular y administrador de una empresa que está condenada por darle dinero para pagar campañas electorales en el caso Taula y, de hecho, esta empresa ni siquiera presentó ningún tipo de presupuesto para hacer ese estudio de viabilidad económica”, ha explicado.

El responsable socialista ha incidido en que, “casualmente”, el resto de firmas convocadas no se interesaron en un concurso con un beneficio para el adjudicatario que el propio Ayuntamiento ha cuantificado en 155 millones. “Fue el propio Ayuntamiento quien buscó a esta empresa bajo la que se encontraba Timoner, una persona que tiene una relación íntima con personas que están en este gobierno. Por eso, vamos a presentar toda esta documentación que hemos podido recabar al Síndic de Greuges y a la Agencia antifraude para que reclame más documentación al Ayuntamiento y estudie las posibles responsabilidades penales y también para que emita una recomendación para que el Ayuntamiento aclare quién está detrás de las empresas que optan a adjudicaciones municipales”.

Empresa pantalla

Sanjuan ha hecho referencia a esta situación después de constatar que se había cambiado el nombre de la empresa de Timoner en alguno de los expedientes “de forma un poco curiosa para dificultar que nos pudiéramos dar cuenta de que era la empresa del marido de la diputada del PP, que posee, por cierto, a través de otra empresa que le hace de pantalla. Cuando algo parece raro suele ser raro y cuando parece corrupción suele ser corrupción. Como mínimo lo que tienen que hacer es explicar por qué el marido de una diputada del Partido Popular es el adjudicatario de 155 millones de suelos de los valencianos incluidos algunos afectados por la dana”, ha continuado.

Para Sanjuán, "es raro" que ninguna empresa promotora se interesara por ganar 155 millones de euros. “¿No será, y es verdad que esto solamente es una opinión, una suposición, que había otras empresas que sabían que tenía nombres y apellidos esa adjudicación? Porque me parece la explicación más lógica y racional. ¿Por qué si no no se presentan otras y compiten? Ya es raro que para un negocio tan lucrativo solamente haya una empresa que se presente y qué casualidad que sea de una persona que viene de Lubasa que les financiaba irregularmente y que está casado con una diputada del PP”, ha incidido.

¿Existe relación íntima?

Finalmente, Sanjuan ha señalado que existe una prohibición de contratar con la administración cuando existe una relación íntima del adjudicatario con el adjudicador. “Algo que creo que se da en esta situación. Porque, si no es una relación íntima acudir al enlace de boda de uno de los concejales, subirte fotos recurrentes con la persona que dirige la corporación, formar parte de su lista electoral, ser diputada en activo de este partido, ser asesora inmobiliaria y, además, es tan íntima, tan íntima, tan íntima que Javier Timoner estaba en Lubasa Inmobiliaria cuando se financió irregularmente al PP Valenciano, no sé qué es. A mí, desde luego, no se me ocurre una intimidad mucho más grande”, ha finalizado.