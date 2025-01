Vecinos de Orriols y La Petxina critican el cierre de instalaciones deportivas en el pleno

Una componente de la plataforma de Orriols en Lucha y un portavoz de la AVV de La Petxina han hablado en el pleno del Ayuntamiento de València para denunciar el cierre de instalaciones deportivas en sus barrios y reclamar medidas urgentes. La portavoz de la plataforma de Orriols censuró además los incumplimientos del gobierno municipal presidido por María José Catalá. Así, esta representante señaló que en Orriols "seguimos peleando por ser un barrio de València de primera" pero "ya llevamos mucho tiempo esperando las actuaciones prometidas". Entre otras promesas incumplidas, citó que las mesas interconcejalías "siguen sin convocarse ni celebrarse", que no se ha atendido la petición "de reubicación de la biblioteca", que no se han creado "estos servicios sociales personalizados" para el barrio y "están parados los proyectos de jardínería prometidos". Esta vecina les afeó a los concejales que está claro "que ustedes no viven en Orriols" porque es evidente su falta de atención para esta zona de la ciudad donde lamentó: "Huele mal porque al ayuntamiento tolera el incivismo de la ciudadanía que no usa bien el espacio público y lo ensucia".

A todo esto se une ahora el enfado porque se ha cerrado el polideportivo de Orriols. "Desde hace 7 meses el polideportivo está cerrado y aquí hay una responsabilidad compartida con el anterior consistorio". Eso sí, al actual equipo de gobierno de PP y Vox, la plataforma Orriols en Lucha, le critica que antes que cerrar la instalación, "no se habilitase una solución preventiva" y se pregunta "¿por qué se ha procedido al cierre total?" y "¿Por qué se ha dejado sin servicio a cientos de personas?". Hoy por hoy, dijo esta fuente, "nos hemos quedado sin un servicio esencial para el barrio y desconocemos si hay un proyecto deportivo para el barrio y si se va a hacer un nuevo polideportivo".

Por su parte, Antonio Puchades, representante de la AVV de La Petxina criticó el cierre por obras del polideportivo de la Petxina y la falta de planificación de la Fundación Deportiva Municipal. Este portavoz demandó que se abran las salas para fitness y la piscina, hasta que se ejecuten las obras. También reclamó que se cree una comisión para mejorar la oferta para el barrio. Según Puchades, el cierre del complejo sorprendió a cientos de usuarios, entre ellos personas mayores, que fueron enviados de un día para otro al nuevo pabellón de Nou Moles con las molestias que eso comporta.