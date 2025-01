Vecinos de La Torre y Horno de Alcedo cargan contra Catalá por su gestión de la dana

Uno de los puntos más tensos del pleno del Ayuntamiento de València ha sido la intervención en el plenario de los representantes de las asociaciones vecinales de La Torre y de Horno de Alcedo que han sido muy críticos con la gestión realizada por el gobierno presidido por María José Catalá en la riada del pasado 29 de Octubre que causó pérdidas millonarias en estas dos pedanías y Castellar-l'Oliveral, y 17 víctimas mortales. En concreto, el portavoz de la AVV de La Torre, Norman Ortells, tomó la palabra "para denunciar las irregularidades" que están ocurriendo en esta pedanía y lamentó lo sucedido tras la reunión celebrada ayer con representantes del ayuntamiento. "Ni tenemos la boca llena de mierda ni somos mentirosos" dijo este portavoz que exigió "una disculpa" por parte de los presentes en el pleno pero sin aclarar quién vertió esos insultos contra él y contra una compañera de esta entidad vecinal a la que dijo se ha insultado. "Se nos está criticando y nos ha llamado la atención por hacer tuits", manifestó Ortells, cuando en el pasado pleno del 20 de diciembre, "he repasado mi intervención y no he encontrado ninguna falta de respeto". Este vecino exigió "una comunicación fluida" con el consistorio y afeó "al consejo de gobierno" que actúe como ariete contra el anterior equipo municipal de Joan Ribó pero que continúe tres meses después sin resolver problemas con el vertido de residuos y fangos en parcelas del pueblo, y la acumulación de coches pendientes de retirar.

Horno de Alcedo pide una plataforma a Malilla

Por su parte, la portavoz de la Asociación de Vecinos de Horno de Alcedo consideró "una burla" que de los más de 3,9 millones previstos en el presupuesto municipal para esta pedanía, el 85% vaya destinado a la ampliación del polígono, y en cambio, solo un 15% redundará en la pedanía. Todo ello, pese a las graves carencias que tiene este Poble del Sud. "Tenemos apenas 140 metros cuadrados de zona deportiva, no tenemos caminos peatonales ni nada que nos comunique con algo y tampoco tenemos zonas arboladas". Desde que se materializó en 1965, el Plan Sur, "se salvó a la capital y a nosotros nos condenaron". Ahora la riada, "ha causado importantes pérdidas materiales" y aún tienen que felicitarse porque no hubo que lamentar pérdidas humanas. "Vivimos atrapados por la V30 y la V31, con la consiguiente contaminación acústica y lumínica que causan a los vecinos". Por todo ello, esta entidad vecinal reclama "una pasarela que nos una con Malilla, que se paralice la ampliación del polígono", y que se revisen las inversiones previstas en el presupuesto de 2025 para que vayan a la pedanía y no a la zona insdustrial.

La portavoz vecinal de Horno de Alcedo intervino en el hemiciclo. / R.L.V. / Ayuntamiento de València

Pero bien es cierto que hubo otras dos personas que tomaron la palabra en el hemiciclo y que apoyaron la gestión municipal realizada el pasado 29 de Octubre. Una representante de la Orden de San Juan de Dios defendió que el gobierno de Catalá "no ha dejado de estar al lado de los vecinos de La Torre ni un solo día". No en vano, ha explicado que durante los peores de la dana se han repartido "más de 26.000 raciones y cerca de 8.000 bocadillos" para las personas que los necesitaban. Además, centenares de vecinos, ha asegurado esta fuente, "han recibido de forma personalizada" y "con una coordinación perfecta" entre Bomberos, la comunidad parroquial y el ayuntamiento, todo lo necesario "para poder cubrir las necesidades básicas de los vecinos". Por supuesto, "alimentación" además de cepillos, palas, productos de limpieza y desinfectantes que también se distribuyeron entre los voluntarios que los necesitaron.

Intervenciones a favor del gobierno municipal del PP

Más concreto fue el portavoz de las Cruces de Mayo de La Torre que lamentó que en este pueblo "tenemos un grave problema de comunicación con el Consorcio de Seguros" dado que "no sabemos cuándo nos van a dar esa economía que necesitamos para poder comprar el coche o la moto".

El componente de las Cruces de Mayo de La Torre pidió más agilidad al Consorcio. / Ayuntamiento de València

Por último, dos agricultores de Castellar-l'Oliveral, Paco Ortega y Miguel Minguet, componentes de la directiva de AVA, criticaron la Ley de la Huerta en vigor y abogaron por modificarla. "En Castellar -lamentó Ortega-, el 75% de la huerta está perdida y la mitad está abandonada" . Por tanto, esta ley "no está funcionando". En esta línea, Miguel Minguet advirtió que los campos y la agicultura "se han visto muy afectados y necesitamos que el ayuntamiento piense también en los agricultores". Y más, Minguet consideró que la Ley de la Huerta "es una ley burocratizada" y "una ley impuesta para los labradores sin los labradores".