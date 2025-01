Nuevo enfrentamiento PP-PSPV por la compra de 435 viviendas en València

El portavoz del Grupo Municipal Socialista, Borja Sanjuan, ha revelado hoy en una rueda de prensa que su formación ha tenido acceso a los expedientes en los que el Gobierno de María José Catalá renuncia a adquirir, a través del derecho a tanteo y retracto, a un total 435 viviendas. De estas, “lo más grave” para el portavoz socialista es que María José Catalá “renunció a comprar más de 265 siete días después de la dana”. El equipo de Gobierno municipal ha explicado, sin embargo, que cada una de esas viviendas hubiera salido por 242.084 euros, un precio que en su conjunto supera los 98 millones de euros y que suponía "jugar a la especulación urbanística".

Sanjuan, que ha comparecido junto con las concejalas María Pérez y Elisa Valía, ha denunciado que “ante la crisis de vivienda que está sufriendo València Catalá no aplica medidas y además renuncia a comprar”, aunque ha recordado que es “coherente”, ya que el PP recurrió en el Constitucional contra el decreto-ley del Consell de 2020 para la ampliación de vivienda pública en la Comunitat Valenciana mediante los derechos de tanteo y retracto.

“El PP perdió el recurso y esto permitió que pudiéramos adquirir el edificio de Safranar donde el Ayuntamiento pudo realojar a las víctimas del incendio de Campanar”, ha explicado y ha señalado que aquella decisión contó con “un acuerdo unánime”. Sin embargo, ha lamentado que María José Catalá “no aplique el mismo criterio para atender a las víctimas de Dana de las que “todavía no tiene ni un censo para atender sus necesidades”.

Elisa Valía y Borja Sanjuan, concejales socialistas. / Levante-EMV

Sanjuán ha relatado que su formación ha pedido los expedientes “para comprobar cuántas operaciones de tanteo y retracto había ejecutado y tanto solo en 6 hemos destapado que ha renunciado a comprar 435 viviendas”. Por ello, ha informado de que ha pedido acceso a más documentación, pero advierte de que “la falta de trasparencia en la gestión de Catalá dificulta que podamos tener acceso a la información”.

Renuncia

Sanjuán ha detallado que en los últimos meses, el Gobierno de Catalá ha renunciado a a comprar ocho edificios enteros en la ciudad de Valencia que suman 435 viviendas y que se podría haber incorporado de manera inmediata al parque público de vivienda. Además, ha destacado que de este total, renunció a comprar 265 viviendas en la avenida de Francia y en Juan Verdeguer 7 días después de la dana, es decir, “cuando había muchísimas familias que necesitaban un realojo”.

“En total 465 viviendas cuya renuncia a comprar justificó en que unos precios máximos irreales y desfasado para evitar comprar cualquier vivienda e inmiscuirse en cualquier operación inmobiliaria”, ha precisado, y ha precisado que en el Avenida Francia, por ejemplo, han renunciado a comprar a 2.484 el metro cuadrado porque el precio al que pretende comprar es a 1.586,40 euros el metro cuadrado, mientras Catalá sube el módulo de la vivienda protegida hasta 2.400 euros el metro cuadrado.

Para dimensionar lo que significa adquirir 434 viviendas de manera inmediata, ha explicado que AUMSA “tiene un parque disponible de 600 viviendas disponibles, es decir, en unas pocas semanas podrían prácticamente haber doblado el parque público de vivienda municipal y reducido la lista de espera de solicitantes que se les ha disparado”.

"Sin justificación"

“A mí yo creo que no se me ocurre ninguna justificación válida para que el ayuntamiento no haya podido comprar estas viviendas, salvo el propio interés en no hacerlo”, ha afirmado Sanjuan y ha apuntado que “por este tipo de cosas Catalá no quiere dar la cara para explicar su gestión en la dana porque no se sostiene”. Además ha calificado de sospechosas algunas de las operaciones en las que, como el caso de la calle Turia, “el precio que se establece es de 6.853 euros el metro cuadrado”.

“No es solamente que no aplique la ley de vivienda, no es solamente que no actúen contra los apartamentos turísticos y se negaran ayer a aplicar una moratoria para las zonas afectadas por la dana cuando sabes que los fondos buitre están comprando viviendas allí aprovechándose de la catástrofe, sino que además con los instrumentos que están vigentes se niega a aplicarlos”, ha lamentado y ha aseverado que Catalá prefiere “actuar como CEO de una fondo buitre que como alcaldesa de Valencia”.

Respuesta del gobierno municipal

Por su parte, el equipo de Gobierno municipal cree que "asistimos a unas acusaciones de los socialista sobre el derecho de tanteo y retracto que son ridículas y que solo se entienden dentro de la vorágine que fakenews diaria de la izquierda".

Todas las valoraciones con opción de ejercer el derecho de tanteo y retracto, explican las fuentes, se basan en criterios y parámetros técnicos establecidos desde el año 2022 en el Ayuntamiento de Valencia por un convenio con GVA del año 21, por tanto, "se está aplicando en la actualidad la normativa que estableció la izquierda y el PSOE estableció y que ahora no le parece correcto cuando es íntegramente suyo. Si los socialistas no comparten estos criterios que pregunten a sus socios de Compromís que fueron los que los establecieron", aseguran.

El goberno municipal explica que "si no se han aceptado los ocho edificios han sido por criterios técnicos y por esos mismos criterios técnicos se aceptó ejercer el derecho de tanteo y retracto en el edificio de Safranar, 131 viviendas que costaron a las arcas públicas 20.884.000 euros, lo que supone que cada vivienda tuvo un valor 159.424 euros".

"Ahora, de las 405 viviendas que habla el PSOE al ayuntamiento le hubiera costado 98.044.168 euros, lo que supone que cada vivienda hubiera valido 242.084 euros. Es decir 100.000 euros más por cada vivienda. ¿Quiere el PSOE jugar a la especulación urbanística con el dinero de los valencianos? Porque este gobierno sigue la normativa establecida por el anterior equipo y que aplican los técnicos municipales".